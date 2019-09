https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.09.2019 - Última actualización - 11:21

11:20

Mundial de Rugby - Japón 2019 Pablo Matera: "Todos queremos ponernos la camiseta de Los Pumas"

Como es habitual, el capitán argentino, Pablo Matera, estuvo junto al entrenador, Mario Ledesma, en la conferencia oficial previa al trascendental partido del próximo sábado, ante Tonga, donde Los Pumas deben ganar sí o sí, para mantenerse con chances de llegar a cuartos de final.





El jugador surgido en Alumni, comenzó diciendo: “Para cumplir nuestro objetivo principal que es pasar a cuartos de final, debemos ganar los tres partidos. No tenemos margen de error. Haber perdido el fin de semana es duro, pero el objetivo es el mismo. Era importante dar vuelta la página rápido. Ayer entrenamos de manera dura, porque todos queremos ponernos la camiseta. Hubo frutración y enojo por lo que pasó con Francia, pero eso lo trasnformarnos en energía, motivación y entrenar más fuerte”.





¿Ganar como sea o jugando bien? “Lo más importante es ganar. Si hablamos de confianza estamos muy bien. Lo que hicimos 40 minutos, lo podemos hacer durante todo el partido. Preparamos el partido para ganarlo, cualquiera sea la diferencia. Estamos pensando mucho más en nosotros que lo que pueda hacer el rival, ahí está puesto el foco”, contestó sincero Matera.





Sobre el final, y casi entendiendo todos los presentes que el primer tiempo del debut ante los galos, no será fácil de olvidar, el capitán sostuvo: “ El partido con Francia fue el que más tiempo de preparación tuvo este equipo en la historia. Analizamos todo, pero lamentablemente el resultado no acompañó. No nos alcanzaron los minutos, para poder ganarlo”.