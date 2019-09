https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por encubrir a un narco

La Corte no hizo lugar a la queja y ratificó la condena para Tognoli

El máximo tribunal del país avaló lo actuado por el TOF santafesino, que sentenció a 6 años de prisión al ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli, por hechos cometidos cuando era jefe de Drogas. La resolución alcanza a otro ex policía, José Luis Baella, quien podría quedar detenido en los próximos días.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” el recurso de queja intentado por las defensas del ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Damián Tognoli y su subalterno, José Luis Baella, ambos condenados en 2015 a 6 y 5 años de prisión respectivamente, en una causa por encubrimiento a narcos, coacciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fallo dictado el martes 24 de septiembre y notificado a las partes los días subsiguientes, lleva las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y los santafesinos Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

“Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, refirió el máximo tribunal del país, por lo que “se desestima la presentación directa”, señalaron en un texto sucinto.

Como consecuencia de ello, los condenados deberán cumplir sus respectivas condenas, y si bien Tognoli no iría preso, dado el tiempo que pasó tras las rejas en el marco de una causa por narcotráfico de la que finalmente resultó absuelto en Rosario; quien sí podría quedar detenido es su consorte de causa José Luis Baella, cuyo abogado defensor, el Dr. Claudio Torres del Sel, lo presentó este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe donde fueron juzgados.

“El jueves lo llevé a Baella ante el TOF para cumplir condena” pero “no quedó detenido porque el tribunal todavía no tenía la notificación oficial”, indicó el abogado. “Primero notifican a la Cámara de Casación y de allí al TOF, así que esto va a ocurrir la semana que viene”, adelantó Torres del Sel.

Juicio y condena

En la misma causa, el TOF integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, condenó al narco de Colastiné, Daniel Francisco “Tuerto” Mendoza, a 6 años y medio de prisión y lo declaró reincidente, por “fabricación y comercialización de estupefacientes” y “coacciones”; y a Fernando Norberto Torres, quien recibió pena de 4 años por el delito de “transporte de estupefaciente”.

La sentencia se conoció el 27 de octubre de 2015 y alcanzó, en primer lugar, al ex jefe de la fuerza pública, quien fue considerado responsable por “encubrimiento triplemente agravado -por ser un delito especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes” y “coacciones”.

El fallo fue apelado por los abogados Néstor Oroño -por Tognoli-, Torres del Sel -por Baella- e Hilda Knaeblein -por Mendoza-, y confirmado en todos sus términos el 26 de junio de 2018 por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, de la Sala N° 1 de la Cámara Federal de Casación Penal.

Complicidad y coacciones

Los camaristas ratificaron la actuación del tribunal de primera instancia, tanto en los aspectos técnicos y formales del juicio, como en la valoración de la evidencia que sostiene la condena. Y dejaron fuera del análisis el caso Mendoza, quien por entonces se encontraba prófugo y había sido declarado “rebelde”.

En tal sentido, el voto de la jueza Catucci sostenía que “el análisis pormenorizado de las pruebas producidas en el debate permitió descubrir la complicidad de Tognoli y Baella con Mendoza” para coaccionar a Norma Castaño, la presidente de la asociación civil Madres Solidarias, que con sus denuncias puso en jaque el poder que hasta el 2012 ostentó el jefe policial.

“También quedó demostrado que Hugo Tognoli “ayudó a Daniel Mendoza a eludir las investigaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público en el período comprendido entre el 3 de marzo de 2011 y el 25 de agosto de 2011”, dijo Catucci en otro pasaje de su voto.