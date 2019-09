https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol internacional Goles argentinos en la MLS de Estados Unidos

La jornada de la Major League Soccer estadounidense tuvo la participación de varios futbolistas argentinos, algunos de los cuales convirtieron goles muy importantes para sus equipos, tales los casos de Sebastián Blanco, Tomás Martínez y Gustavo Bou.





El ex Racing Club, Bou, anotó sobre la hora el segundo tanto del 2 a 0 de New England sobre el líder de la Conferencia Este, New York FC.





Por su parte, el ex River Plate y Defensa y Justicia, Tomás Martínez, logró el empate parcial para Houston Dynamo, que finalmente terminó cayendo 2-1 en su visita a Real Salt Lake.





Y Blanco, ex Lanús y San Lorenzo, abrió el marcador para el empate final 2-2 de su equipo, Portland, como visitante de Kansas City.





En tanto, los equipos dirigidos por Guillermo Barros Schelotto (Los Ángeles Galaxy) y Matías Almeyda (SJ Earthquacker) perdieron como locales, el primero por 4 a 3 ante Vancouver y el segundo 1 a 0 frente a Seattle Sounders.





Los otros resultados registrados este domingo fueron los siguientes: Chicago Fire 2-Toronto 2, Cincinnati 1-Orlando City 1, Montreal 1-Atlanta United 1, New York RB 0-DC United 0, Columbus Crew 2-Philadelphia 0, Colorado 3-Dallas 0 y Minnesota 1-Los Ángeles FC 1.

