https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.09.2019 - Última actualización - 16:07

16:04

La Liga Antidifamación de EE UU lo ha catalogado como un "símbolo de odio" de supremacistas blancos.

Símbolo de odio El gesto de OK, nuevo símbolo del racismo La Liga Antidifamación de EE UU lo ha catalogado como un "símbolo de odio" de supremacistas blancos. La Liga Antidifamación de EE UU lo ha catalogado como un "símbolo de odio" de supremacistas blancos.

La Liga Antidifamación, una organización estadounidense que combate la discriminación contra la comunidad judía, ha incluido 36 nuevos signos en su catálogo de símbolos de odio, una recopilación que vienen haciendo desde el año 2000. Uno de ellos es este: en gran parte del mundo, este gesto solo significa "OK", pero hay supremacistas blancos que lo están empleando para expresar el mensaje "white power" (poder blanco).

Para parar la expansión del odio, debemos se capaces de identificarlo cuando lo vemos. Nuestra base de datos de símbolos de odio nos ayuda a hacerlo. Mira y aprende cómo gestos comunes pueden evolucionar hacia expresiones de ocio sincero.

La entidad ha rastreado los orígenes del uso discriminatorio de este popular símbolo y ha llegado hasta una publicación de 2017 en el foro de internet 4chan, una página célebre por difundir contenidos polémicos y mensajes de odio. El post original se titulaba "operación O-KKK", en referencia a las siglas del Ku Klux Klan, y su autor pedía que se difundiese el supuesto nuevo significado del gesto: "Debemos llenar Twitter y otras redes sociales con spam, asegurando que el gesto de OK es es un símbolo de supremacistas blancos". La publicación iba acompañada de una imagen en la que se sugería que, al unir el índice y el pulgar, estirando los otros tres dedos de la mano, se forman las siglas "WP", de "white power" (poder blanco).

Este mensaje coincidió con otros de carácter parecido, también originados en 4chan: circularon las mentiras de que beber leche, el popular gesto dab o el emoji de un oso polar lanzaban mensajes de odio. Estos bulos estaban pensados para "trolear" a los medios y que se difundiesen estas mentiras.

Sin embargo, lo que empezó como un troleo se ha asentado entre diferentes colectivos racistas. "En 2019, algunos supremacistas blancos parecen haber abandonado la intención irónica y satírica detrás de la campaña de troleo original, usándolo como una expresión sincera de supremacismo blanco", añade la Liga Antidifamación. El ejemplo más conocido es el del terrorista Brenton Tarrant, que asesinó a 50 personas en una mezquita de Nueva Zelanda. Mostró el símbolo al comparecer ante el juez.

Pero, para la mayoría de las personas, este símbolo sigue significando lo mismo que siempre: OK. "No se puede asumir que quien utilice el símbolo lo haga en un contexto de troleo o de supremacismo blanco a no ser que haya evidencias claras", indica la Liga Antidifamación. Con esta base de datos de símbolos, la entidad quiere informar del peligro a la población y, en especial, a los cuerpos de seguridad, para que sepan con quién están tratando y qué riesgos corren. Todo depende del contexto, incluyendo, claro, cuándo se hizo el gesto. Recientemente se han dado varios casos de personas que han sido acusadas de mostrar el símbolo para expresar mensajes racistas. Posteriormente, han negado que hicieran el gesto con esa intención.

Fue el caso de la política francesa Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, partido de extrema derecha. La dirigente hizo este símbolo al fotografiarse con un político de Estonia, también de la extrema derecha, Ruuben Kaalep. "No es un gesto de supremacismo blanco. Es un gesto que significa OK", dijo a la cadena de radio France Inter.

El historiador británico y experto en fascismo Paul Stocker asegura que es habitual que los grupos extremistas adopten símbolos que son de dominio público. "Cambian su significado", ha explicado en una de las emisoras de la BBC. "El proceso de encontrar símbolos se ha acelerado entre los alt-right (grupos de extrema derecha). Operan principalmente en internet. Usan un lenguaje codificado con memes que parecen inocuos, pero si exploras con atención encuentras el significado", añade Stocker.

Un ejemplo de esta resignificación es el de la rana Pepe: el personaje de unos cómics de Matt Furie se popularizó como meme en foros como 4Chan a partir de 2008. En 2015, la derecha supremacista estadounidense se lo apropió y lo usó para apoyar mensajes racistas, machistas y de apoyo a Trump. La rana también fue declarada un símbolo de odio por la Anti-Defamation League. El autor del personaje, Furie, intentó, sin éxito, rescatar a su creación con una campaña de reapropiación. Hoy en día la rana ya está relacionada directamente con mensajes de la extrema derecha. A este paso, puede ocurrirle lo mismo a un gesto tan inocuo como el de OK.

Memes, ironía y racismo

La extrema derecha estadounidense lleva años usando el lenguaje de los memes para difundir su mensaje. Como el contenido se presenta de forma aparentemente irónica y humorística, sus emisores siempre pueden decir que su mensaje no es racista o machista, sino que simplemente se trata de broma.

Es lo que ha ocurrido con el signo de OK: nace como una supuesta troleada, por lo que quien lo usa siempre puede echarse atrás y decir que no iba en serio o que ni siquiera sabía que el gesto se había convertido en un símbolo de odio. Los mensajes más agresivos se escudan destrás de una ironía que se usa como mecanismo defensivo.

Este modo de operar -descrito, por ejemplo, en libros como Muerte a los normies, de Angela Nagle, y The Ambivalent Internet, de Whitney Philips y Ryan M. Milner- está destinado a que uno no sepa cuándo alguien habla en serio, cuándo está de broma, o, como ocurre a menudo, cuándo se dan las dos cosas a la vez. Es decir, cualquier acusación se puede volver en contra de quien señala el uso inapropiado del gesto, ya que se convierte en alguien demasiado susceptible o que no tiene sentido del humor. La reapropiación de símbolos inocentes les sirve en ocasiones para burlarse de esta supuesta susceptibilidad ("solo es una rana").

Este lenguaje nació en foros como Reddit, 4Chan y 8Chan. Esta última sigue sin web después de que la empresa que le proporcionaba alojamiento dejara de prestarle servicios. La decisión se tomó después de que el asesino de 22 personas en El Paso (Texas, Estados Unidos) publicara un mensaje en el foro, avisando de sus intenciones y con contenido racista.

Este lenguaje llegó al público más amplio de las redes sociales, como Twitter y Facebook, y de medios de la derecha como Breitbart News, dirigido entre 2012 y 2016 por Steve Bannon, consejero de Trump. El medio, por ejemplo, tiene artículos en los que sugiere que la rana Pepe solo es un meme inocente. El redactor estrella de esta web era Milo Yiannopoulos, autor de titulares como “¿Prefieres que tu hija sea feminista o tenga cáncer” e instigador de campañas de acoso en Twitter. Cayó en desgracia después de defender la pederastia. En este caso, la defensa habitual (era broma) no le sirvió de mucho.

Con información de El País