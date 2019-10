La hija de José José negó haber ocultado los restos de su padre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 30.09.2019 - Última actualización - 18:30

18:27

Sarita Sosa avisó a José Joel y Marysol Sosa que su padre había muerto, pero no les dijo dónde estaban los restos ni en qué lugar se haría el funeral.

A un día de la muerte del cantante mexicano José José, su hija menor, Sarita Sosa, apareció en televisión con nuevo look y muy tranquila habló sobre los últimos momentos de su padre y los planes que tiene para homenajearlo.

Sin embargo, mientras la joven daba la entrevista para el programa “Primer impacto” de la cadena Univisión, sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa, la buscaban insistentemente a través del teléfono para conocer el paradero del cuerpo de su padre.

Los hijos de José José con Anel Noreña hasta llegaron con las autoridades para pedir ayuda para encontrarlo, mientras Sarita contaba ante las cámaras que el cantante “se fue en paz, gracias a Dios se fue muy tranquilo”.

“En realidad no me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, por eso siempre he sido muy privada, pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él”, dijo la joven sobre aparecer en televisión en medio de su dolor.

Confirmó que no fue el cáncer lo que lo privó de la vida. “No fue el cáncer, porque aún llegando acá no tenía cáncer. Él tenía una condición física, y aún mejorando, había momentos difíciles para él”.

Sarita la hija del famoso #JoséJosé dió sus primeras declaraciones tras el fallecimiento de su padre https://t.co/13KOwKdOfv pic.twitter.com/5wJyiWrqrE — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) September 29, 2019

Dijo que su padre no dejó instrucciones sobre sus servicios funerarios y contó que en cuanto a ser homenajeado en México, consideraba que “es muy temprano todavía saber qué se va a hacer, pero por supuesto, México es su pueblo, también Miami que fue su segundo hogar”.

Sarita relató que le avisó a José Joel a los 5 o 10 minutos de que sucedió la muerte de su padre, “porque obviamente tuve que controlarme poquito. Es algo difícil pero es algo personal. Les dije que aparte de todas las diferencias y circunstancias teníamos que estar unidos para él. Es algo que tengo que hablar con ellos, tenemos que poner el nombre de nuestro padre en alto, y eso debe ser la prioridad”.

Sarita no quiso decir por qué decidió llevarse a su padre a Miami, Florida, y sobre ser acusada de secuestrarlo, dijo que su padre “se enojaba bastante, le dolía, yo veía cómo eso le llegaba; y a mí me enojaba también”.

Contó que su papá no aparecía en público porque “él quería que fuera una sorpresa, él quería recuperarse al 100% y que sus fans lo vieran al 100. Al mismo tiempo tenía un poco de temor al regresar. Lo único que pudo decir es que ¡Viva el Príncipe!, que los amaba, que daba todo por ellos y que siga el legado. A mi padre, le diría que gracias por todo lo que has hecho”.

Sin embargo, la entrevista de Sara, y haber aparecido con glamour en medio de la pérdida, solo le provocó críticas, malos comentarios y ser blanco de burlas en redes sociales.

Sarita la hija de José José es un diablo con piel de oveja. Como no le va a informar a los otros hijos en qué funeraria están ellos tienen todo el derecho, es una egoísta. Qué clase de persona es la tal Sarita?

Sarita, la hija menor de José José no le quiere decir a nadie, ni a sus propios hermanos, donde está el cuerpo del cantante.

Yo cuando vi la fotografía de Sarita, hija de José Jose, sonriendo y dando una entrevista a unas horas de la muerte de su padre, y sin aparecer el cuerpo del susodicho.

Pero Sarita también habló con la cadena Telemundo, y aseguró que sí le avisó a sus hermanos dónde estaban los restos de su padre.

“Aparte de todas las diferencias que tenemos, en estos momentos debemos estar unidos. Mi deber como hija y como hermana es avisarles de lo que pasó con su papá y que debemos estar unidos”. Ellos saben dónde está su papá. Están muy conscientes de dónde está su papá y hay pruebas que saben dónde está.

“Entonces, que digan lo que quieran, pero nadie aquí está tratando de buscar el “spotlight”, ahorita el enfoque debe ser mi papá, que fue quien es, el gran ser humano que fue, “El Príncipe” y enfocarnos en él”, dijo muy segura ante las cámaras.

Mientras tanto, su hermano José Joel le pidió a través de las cámaras de televisión que revisara su teléfono y se comunicara con él para poder encontrarse en Miami, y que de una vez por todas les informe sobre el paradero del cuerpo de José José.

Estamos muy enojados, desconcertados, porque primeramente tenemos que saber dónde está nuestro padre. Por supuesto que estamos requiriendo de una autopsia, y el final de esta historia debe ser que pueda llevarlo a México, donde desde hace año y medio no sabemos de él.

“No es posible que la niña lleve 5 entrevistas. Sari, checa tus mensajes, dónde te vemos. Seguimos con la expectativa de dónde está mi papá. Te hemos hablado todo el día. No hemos tenido comunicación ni contigo ni con tu mamá. Dime a dónde vamos ahorita”, dijo José Joel.

Con información de Infobae