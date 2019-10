El Club Sportivo Guadalupe homenajeará a Maximiliano Olmos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Compañeros y directivos izarán una bandera en pedido de justicia por el crimen de Maxi y, además, entregarán a la familia la camiseta que usaba en el equipo.

Maximiliano Olmos fue asesinado en ocasión de robo. Desconocidos le dispararon para robarle su moto nueva cuando se dirigía a buscar a su novia al trabajo. Su familia, allegados y numerosos familiares de otras víctimas del delito organizaron una masiva marcha en la ciudad hace unos días, en reclamo de justicia por su homicidio. Y el club Sportivo Guadalupe se suma ahora a este reclamo con actividades en homenaje a Maximiliano y su paso por el equipo de fútbol.

Así lo informó a El Litoral Horacio Herrera, director técnico del equipo, quien aseguró que “Maxi era un fenómeno”. “Era un pibe alegre, si un compañero no tenía botines y él no jugaba los prestaba, muy animador, como persona era excelente”, manifestó. “Yo me enteré por uno de los chicos y estaba muy mal, hacía mucho que no nos juntábamos y están todos juntos de nuevo, han ido a la marcha, están continuamente en movimiento para pedir justicia por él”, explicó.

Por eso, anunció que desde la entidad deportiva realizarán un homenaje a Maxi: “el club Sportivo Guadalupe y nosotros, que éramos sus directores técnicos, y los chicos de la categoría donde jugaba Maxi, hemos encontrado la última camiseta, todo el juego completo que él usó, así que extrajo la camiseta 5 y se le va a hacer entrega, junto con el carnet de jugador, a la mamá”. “Esto va a ser a las 15, previo al partido Sportivo Guadalupe – Cosmos, donde va a haber un homenaje a Maxi de sus ex compañeros, de sus formadores, sumándonos a este reclamo de justicia para él que nos tocó muchísimo”, añadió.

Además, el DT adelantó que “va a haber una bandera de pedido de justicia por Maxi, que también se va a hacer entrega a la madre, y el club, en duelo, va a poner una bandera de pedido de justicia por Maxi durante todo el año, hasta que esto se esclarezca, en las principales tribunas del club, donde se vea, para que esto no quede impune, para que la familia de Maxi sienta el apoyo de parte de todo el club donde él pasó muchos momentos muy felices”.