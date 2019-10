https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) La victimización ataca de nuevo

Raúl Emilio Acosta

El titular del diario del sur de la provincia, La Capital, es un ejemplo de llanto explícito. De amenaza. De concepto. Es el eje tortuoso del crecimiento socialista en el siglo XX. Entonces dio resultado. Dividió la provincia. Advertencia. Estamos en el Siglo XXI. Apareció el jueves 26 de setiembre. Se transcribe: “Fein advirtió a Perotti que el próximo presupuesto no debe relegar a Rosario. La ciudad aporta el 50 por ciento del producto bruto provincial”, le recordó la jefa del Palacio de los Leones al gobernador electo.

Hay toda una historia del socialismo aprovechándose de dos miradas, el peronismo nacional y el peronismo provincial. La victimización socialista fue un eje del crecimiento de la ciudad quejándose con unos y otros respectivamente. Tuvo un tropiezo. Durante el gobierno de la Alianza (De la Rúa /Chacho Álvarez) debieron callarse porque Binner fue quien presentó el plan de salud de ese fallido gobierno. La cobardía manifiesta de “Chacho” Álvarez y la ineptitud ostentosa de Fernando De la Rúa restituyeron todo a la posición clásica. “Los socialistas somos víctimas del peronismo. La ciudad es socialista. La ciudad es víctima del peronismo”. Silogismo chueco. Tan injusto que subleva. Se usó. Intentan repetir.

Un Plan Regulador, Cultura y Salud. Un arquitecto marxista (Monteverde), otro directamente liberal (Corea), un intendente eficaz, vehemente y fabulador (Cavallero), una Secretaria de Cultura peronista (Chiqui González) y el 6/7/8/ rosarino debidamente aceitado hicieron de Hermes Binner el faro y de la administración socialista el ejemplo a seguir. Binner no dejó herederos. Lástima.

Hoy las cosas hacen agua. El barco se hunde. El socialismo implosionó. Durante 12 años en la administración provincial y más de 25 en la administración municipal y solo restos del naufragio en algunos puestos burocráticos, defendidos con alevosía. No hay conciencia que deberían irse a su casa y trabajar en asuntos privados, sin teta del Estado. En Rosario los votos a Perotti fueron más que a Bonfatti.

Las declaraciones de la actual intendente (Mónica Haydé Fein, nicoleña adoptada por la ciudad donde vino a estudiar) remiten a esa victimización. El peronismo nos maltratará. Victimización, segunda época.

PELIGROSA SUGERENCIA

“Rosario aporta el 50 por ciento del producto bruto provincial. Lo digo para que escuchen los que vienen. La ciudad no puede perder lo que logró, como tampoco el reconocimiento que logramos los rosarinos”.

La reproducción del texto evita que uno agregue o quite palabra alguna. Eso dice sobre fines de setiembre, la máxima figura de la ciudad. Destaquemos. No es cierto el porcentaje, ni de cerca.

Los senadores de sus respectivos departamentos, como “Pipi” Traferri del más cercano a Rosario, podrían hablar del tema PBI provincial y la justicia o injusticia de la repartija. Detalle: el nuevo senador a partir del 11 de diciembre es peronista. El voto popular lo decidió. El departamento Rosario votó peronismo. La señora Fein era la candidata. Perdió.

Provincias que reciben el 95% de los dineros de la nación para ser viables (son territorios inviables por su economía, su producción y sus gastos) entenderían de manera distinta, discriminatoria, injusta, una declaración de estas características. La Rioja un ejemplo clave. Si dependiese de la Fein los riojanos tendrían más problemas.

La misma Región Rosario (no es una ciudad, mal que le pese a la intendente en retirada) tiene hospitales, rutas, servicios esenciales que son compartidos. Los paga la provincia ¿No puede/ debe/ necesita auditarlos? Vamos... el socialismo es un concepto de distribución del producido social muy diferente. La Fein menciona Rosario como un sitio elegido. Es elitista.

Hay dos amenazas. Una a Perotti, gobernador electo. Otra al peronismo. La Fein hizo funcionar una retro excavadora que ahonda la grieta.

Por si todo esto fuese poco: el intendente electo, Pablo Lautaro Javkin, está obligado a asumir los dichos de la Fein. Si. No. Táchese lo que no corresponda. La Fein hace el trabajo sucio para limpiar a Javkin... y lo ensucia ¿Piensa como ella?

Hay dos advertencias. Queremos que siga viniendo la plata que viene a la ciudad... Y que nadie la vigile, audite, fiscalice. Que la provincia no se meta. Durante 12 años, debemos entender, llegó la plata indiscriminadamente y la provincia “no se metió” porque... eran todos parientes. Realmente parientes. Ahora son políticos peronistas. Advierten la diferencia.

La administración municipal tiene deudas de años con los proveedores en una economía que tiene el 50% de inflación anual.

La administración municipal ha ordenado que retornen antes del fin del mandato los que tienen nombramientos en la planta municipal y pertenecen al personal político de la provincia. Se contabilizan más de 150 en cargos importantes. Superposición.

ROSARIGASINOS FOR EXPORT

El juego del poder, la economía, la doble relación (CABA y Ciudad de Santa Fe) ponen a Rosario en situación particular. Sin acta de fundación, fundador, familias patricias y aristocracia criolla, la ciudad fue un villorio, una capillita un puerto e inmigrantes. Eso es.

Depende de Buenos Aires mediáticamente. Depende de la región porque los puertos se fueron. La intendente yerra por mucho cuando sostiene que el 50% del PBI provincial viene de Rosario. La Bolsa de Rosario no es de la ciudad, es de la Región Rosario. Ni la zona núcleo, ni las industrias están dentro. Región si. Ciudad no. Expulsó a las industrias el socialismo. Convirtieron Rosario en una ciudad de servicios.

Tal vez cansada de tanto ajetreo y tanto fracaso administrativo, en mitad de una región que es peronista o radical, con escaso componente socialista, la señora Fein deba revisar lo que dice, ante quién lo dice y por qué lo dice.

Sería sospechosamente peligroso que sus declaraciones provengan de dos defectos de comportamiento muy graves. El próximo gobernador no es socialista. El próximo gobernador no es rosarigasino. Esto no debería constituir un problema. Lo que pasó en Rosario tiene nombre. Se llama Democracia. Antes perdían, después ganaron y fueron el Régimen Socialista de Rosario. Ahora perdieron. Es la democracia. No hay víctimas. Hay votos.

