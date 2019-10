https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.10.2019 - Última actualización - 8:23

Champions League 2019/2020 Horarios y TV: Este martes comienza la fecha 2 de la Champions League

Este martes comienza la fecha 2 de la Uefa Champions League, con 8 partidos que se disputarán hoy y 8 que se jugarán el miércoles.

En cuanto a los encuentros que se juegan este martes, destacan Real Madrid vs Brujas; Tottenham vs Bayern Munich y Juventus vs Bayer Leverkusen.

Horarios y TV de la jornada

13:55 Real Madrid - Brujas - FOX SPORTS 2

13:55 Atalanta - Shakhtar Donetsk - ESPN

16:00 Galatasaray - PSG - ESPN 3

16:00 Manchester City - Dinamo Zagreb - ESPN +

16:00 Tottenham - Bayern Munich - FOX SPORTS 2

16:00 Juventus - Bayer Leverkusen - ESPN

16:00 Estrella Roja - Olympiakos - Sin información

16:00 Lokomotiv - Atletico Madrid - Sin información