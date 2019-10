Cavallaro o Carabajal: juntos "por ahora no"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo de “Juani” fue sólo un golpe en la rodilla, está bien y podría arrancar. Lo mismo pasa con Carabajal, el otro habilidoso. Define Leo quién arranca y quién va al banco.

Ahora sí, están los dos a pesar de todo. Pero sin embargo, al menos por ahora, no arrancarán juntos los dos “10” —para ponerles un rótulo del fútbol de antes— en el once titular de Leonardo Carol Madelón de cara al Superclásico del domingo a las 15.30 en el estadio 15 de Abril contra Colón en el marco de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Se trata de Juan Ignacio Cavallaro y de Gabriel Carabajal, sin dudas los dos mejores jugadores de buen pie del plantel tatengue. Con el cambio lógico de Damián Martínez por Blasi, la única variante confirmada sería ésa. Lo que resta conocerse es ¿quién de los dos habilidosos irá desde el vamos en el derby del domingo?.

— Juan Ignacio Cavallaro: “Pobre Juani, volvió muy asustado de Mar del Plata, hasta que se fue sintiendo mejor”, comentan en López y Planes. Lo que está claro es que los estudios arrojaron que no hay ninguna lesión y que el dolor de la rodilla fue por el golpe. Ya le dijo a Madelón que quiere jugar el domingo. Tanto ayer como hoy trabajó con el kinesiólogo, mañana hará los ejercicios del resto y el jueves hará fútbol. Lo de la rodilla, después del golazo en el Minella, fue sólo un susto.



— Gabriel Carabajal: luego de dos lesiones seguidas, primero en el gemelo y después en el sóleo, volvió a tocar la pelota contra Aldosivi de Mar del Plata en el José María Minella en reemplazo (justamente) de Juan Ignacio Cavallaro lesionado. Fue, encaró, chocó, rebotó y no sintió nada. Está apto para arrancar entre los titulares si es que así lo dispone Leonardo Carol Madelón.



Pero, más allá que los dos puedan estar “para arrancar”, por lo que pudo averiguar El Litoral la idea sería “que uno de los aparezca entre los once y el otro en el banco ante Colón”. Y luego, el mismo informante aclara: “No digo que no puedan jugar juntos los dos, sólo que no para este partido clásico. Se necesita tiempo para trabajar el sistema con dos ofensivos como Juani y Carabajal”.



El “estilo” Peano



Desde la temporada pasada, cuando Madelón desplazó a Nereo Fernández, nunca lo hizo por errores de Nereo sino porque venía viendo las condiciones de Marcos Peano, que fueron siempre destacadas por los distintos cuerpos técnicos de las Selecciones Juveniles Argentinas ante cada convocatoria.



“Lo mismo puso Leo arriba de la mesa cuando le devolvió ahora la titularidad al pibe, más allá de los muy buenos juegos de Moyano bajo los caños. Leo cree a morir en las condiciones técnicas de Peano”, afirman en Unión.



¿Cuál fue la reacción del “1” después de otro grosero error que derivó en gol de Aldosivi?: se hizo cargo y punto. “Si algo le sobra a Marcos es personalidad, es imposible que se bajonee después de un error. Te lo digo porque lo conozco”, afirma alguien de su entorno que prefiere el anonimato.



¿Qué pretendió hacer en la jugada del gol de Aldosivi?: “El tema es que a Marcos le encanta jugar adelantado y usar los pies; es una virtud de su paso por inferiores y reserva. Pero esto es Primera División y los errores se pagan muy caros. De todos modos, cualquiera sabía que estas cosas podían pasar con un chico de 20 años. Pero Leo confía a morir en las condiciones de Marcos Peano”.

Reserva: viernes a las 10 en Tatenguita



Quedó resuelto y así lo comunicó el Club Atlético Unión a las autoridades de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) que el clasiquito de reserva se jugará este viernes a las 10 en el predio de La Tatengita, recordando que el rojiblanco hará las veces de local.



Como se sabe, la Superliga siempre le da a los clubes dos opciones: jugar el viernes previo o jugar antes el mismo día del cruce de Primera: en este caso hubiera sido el domingo a las 13.15, ya que Unión-Colón “grande” va a las 15.30.



“Como están previstas precipitaciones importantes para el fin de semana, la idea es preservar el estado del campo de juego principal del 15 de Abril para el cruce de los planteles superiores. En consecuencia, vamos a jugar el viernes a las 10 en la cancha principal de La Tatenguita”, confiaron hoy a El Litoral. Hay que recordar que los entrenadores de los planteles de reserva son Marcelo “Tato” Mosset en Unión y Pablo Bonaveri en Colón.

Nada “raro” en la previa



Como viene ocurriendo en los partidos tradicionales de Superliga en condición de local, la idea del cuerpo técnico de Leonardo Carol Madelón pasa por no hacer nada “distinto” ni nada “raro” de cara a la previa contra Colón este domingo.



“Siempre que jugamos de local un domingo, Leo entrena los sábados en Casasol, almorzamos ahí, se libera a los jugadores hasta la tardecita y vuelven para concentrar antes de la cena. A lo sumo, se quedarán en Casasol después del almuerzo, pero no habrá nada raro”, comentaron dese el Mundo Unión a este diario.

Corvalán capitán



Luego de la sanción a Bottinelli, que la sacó “barata” en fechas —finalmente dos— pero que lo inhabilita para ejercer la capitanía por tres meses, la decisión de Leonardo Carol Madelón es que el “Mugre” Claudio Corvalán se transforme en el nuevo capitán del equipo. Será el que irá al sorteo en el derby.