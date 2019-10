Aclaran que todavía el DNI digital no está vigente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el Registro de Personas, afirmaron que para que entre en funcionamiento aún se requiere su publicación en el Boletín Oficial y reglamentar la propuesta y las medidas de seguridad.

Virginia Soto, directora del Registro de Personas, precisó que aunque el lanzamiento del Documento Nacional de Identidad en su plataforma digital es positivo, esta modalidad aún no ha sido implementada por lo que su uso no es activo.

Hace unos días Se anunció la versión digital del DNI que tendrá la misma validez legal que su equivalente físico. Para obtenerla será necesario contar con la app Mi Argentina y un nuevo DNI. En la app Mi Argentina también se puede tener la Licencia de Conducir digital así como las Cédulas de Identificación del Vehículo (verde) y de identificación para Autorizado a conducir (azul). Además, es posible realizar otros trámites por esa vía.

“Es igual está la misma imagen cargada en la aplicación tiene este giro para colocarlo al reverso e inverso “. No obstante, la funcionaria precisó que aún no ha sido reglamentado por lo que no se encuentra activo.

“Todavía no se publicó en el boletín oficial, no se ha implementado y todavía se espera que entre 15 y 20 días recién esté activo en los sistemas para tomar el pedido y estamos esperando la reglamentación por las medidas de seguridad, qué hacer en caso de robo, bloqueo y en el caso de receptores en las entidades, si es obligatorio u opcional”, comentó.

Recordó que en el caso de viajar a otros países del Mercosur donde puede trasladarse solo con el DNI, señalaron que van a tener que esperar la reglamentación porque tendrían que actualizarse en todos los sistemas de los países involucrados.

“Hay que ver qué mecanismos de seguridad o recaudos toma el receptor, pero todo tiene que ver con la reglamentación”.

Señaló que se tiene que hacer un trámite previo. “El ciudadano debe solicitar la credencial digital y debe tener el número de teléfono y una casilla de correo porque allí se le envía el código de alta y cada uno después lo activa al posteriori y recién ahí aparecerá la imagen”.

Agregó que en la primera etapa del DNI digital no se pueda adquirir solo, sino que tendrá que emitir un nuevo DNI.

En caso de elecciones

Soto recomendó a la población a no perder sus documentos porque reponer uno físico nuevo está demorando entre 20 días y un mes. “Debemos guardar el documento y tener en cuenta que podemos sufragar con los documentos que figuran en el padrón o con uno posterior”.

Con inormación de Misiones Online