https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.10.2019

19:25

Richard Laluz Fernández estaba en silla de ruedas desde 2011 luego de ser baleado en un enfrentamiento en una interna de la barra de Boca. Estaba con arresto domiciliario.

Tenía 51 años Murió "El Uruguayo", un excapo de "La Doce" Richard Laluz Fernández estaba en silla de ruedas desde 2011 luego de ser baleado en un enfrentamiento en una interna de la barra de Boca. Estaba con arresto domiciliario. Richard Laluz Fernández estaba en silla de ruedas desde 2011 luego de ser baleado en un enfrentamiento en una interna de la barra de Boca. Estaba con arresto domiciliario.

Richard William Laluz Fernández (51) ya había visto de cerca a la muerte. Fue en el famoso boliche Cocodrilo, en Barrio Norte, en la madrugada del 12 de marzo de 2011. Allí, "El Uruguayo", histórico barra de Boca, recibió dos balazos en la espalda que lo dejaron paralítico, de por vida en una silla de ruedas.



En un momento de la noche, Laluz Fernández se levantó de su mesa e intentó acercarse al lugar del mismo VIP donde comía su rival, Rafael Di Zeo. No esperaba que un hombre que acompañaba a éste se pusiera de pie y le disparara tres tiros, de los cuales le acertó dos.



Según cuentan, él había empezado siendo custodio de Di Zeo, pero fue subiendo en jerarquía dentro de la barra hasta disputarle el liderazgo. Luego se enfrentó a otro capo de "La Doce", Mauro Martín. Estuvo entre los cabecillas de la barra entre 2007 y 2009.



Nacido en Montevideo el 15 de mayo de 1968, actualmente cumplía arresto domiciliario en su casa de la calle Vicente López al 2200, en Sarandí, partido de Avellaneda. Hacía casi una semana lo habían internado en el Hospital Argerich. Cayó en coma y murió este martes, según confirmaron las fuentes consultadas por Clarín.



Laluz Fernández había conocido a Di Zeo en 1999, cuando el jefe de "La Doce" visitó a otros barras presos en el penal de Devoto. "Rafa" lo invitó a integrarse al grupo no bien saliera. Por entonces, "El Uruguayo" era un pesado en el mundo carcelario: había liderado un histórico motín en diciembre de 1993, en el que hubo 24 rehenes.



Ya en libertad, la relación entre ambos se terminó en marzo de 2007: Di Zeo se entregó tras 20 días prófugo, condenado por una brutal emboscada a hinchas de Chacarita el 3 de marzo de 1999 en La Bombonera.



"El Uruguayo", entonces, se alió con Mauro Martín, quien con el tiempo se erigiría como el líder absoluto de la barra. A Martín el camino se le despejó definitivamente en 2009, cuando "El Uruguayo" fue preso al penal de Ezeiza. Recuperaría la libertad el 16 de enero de 2011.



En agosto de aquel año, en un reportaje con Olé, dijo que "La Doce" fue "siempre una sucursal de la Federal". Y acotó: "Soy el monstruo que todos pintan. Manejé pabellones, penales, la cana me ve y me tiene miedo. En cambio los barras son todos panchos que necesitan, como en ‘La Doce', andar con la Policía para que no les pase nada. Pero que se queden tranquilos ésos, no los voy a matar, que es lo que se merecen. Si en este país hay Justicia, los voy a mandar presos".



A Laluz Fernández lo habían detenido en 2009 en José León Suárez (San Martín) tras permanecer cinco años prófugo por el robo de una casa. Su registro de conducir había sido encontrado en la escena. Terminaría absuelto en ese expediente.



A esa altura, también era investigado por el feroz enfrentamiento entre el grupo que él conducía y el de Martín, el 15 de marzo del mismo año, enfrente del Parque Lezama, que terminó con una jubilada herida de bala.



"El Uruguayo", que también fue mencionado en la causa por el homicidio de Gonzalo Acro, barra de River, afrontó el año pasado uno de los juicios narco más relevantes de la historia criminal argentina: el fusilamiento a balazos de Héctor Edilson Duque Ceballos (36) y su guardaespaldas, Jorge Alexander Quintero Gartner (35), ambos colombianos, la tardecita del 24 de julio de 2008 en el estacionamiento G2 del shopping Unicenter, en Martínez.



A Laluz Fernández lo acusaban de planificar el ataque, aunque finalmente lo absolvieron.



Para cuando lo involucraron en el caso Unicenter, ya estaba preso por otro caso resonante: haber intentado traficar 15 kilos de cocaína a Uruguay en 2015.



Su celular lo ubicaba reunido con los sicarios Víctor Hugo Ovejero Olmedo (alias "El Pelado", ex hombre fuerte de la hinchada de River) y Jorge Daniel Moreyra (alias "Zurdo", también barra, de Boca) pocas horas después de los crímenes, en la zona de Avellaneda. A ellos los condenaron a perpetua.



Además, Laluz Fernández tenía llamadas con Moreyra en momentos clave: por ejemplo a las 15.28 con "El Zurdo" esta esperando la salida de los colombianos del country y a las 8.17 cuando llega a Unicenter.



El 1° de mayo de 2015 lo atraparon en la terminal de Buquebus, en Buenos Aires. Junto a un cómplice había acondicionado los panes de droga dentro de la camioneta Jeep Grand Cherokee, propiedad suya, que viajaría en la bodega. Todo estaba planeado como un golpe simple, pero falló algo: los escáneres móviles detectaron el cargamento.



El lunes 28 de septiembre, por decisión de un tribunal de Capital, "El Uruguayo" logró salir del Complejo Penitenciario I de Ezeiza –donde esperaba ser juzgado por contrabando de cocaína– para gozar de arresto domiciliario en su casa.



En 2014, en una entrevista con C5N, declaró: "Yo ya estoy muerto; estoy acá, en una silla de ruedas, me quedo parapléjico, ¿me entiende? Si yo supiera algo de la barra, de la droga, de los micros, lo hablaría. Si yo soy un muerto caminando. ¿Qué gano yo con no decir la verdad?".



El Litoral | Clarin.com