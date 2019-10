Lali Espósito adelantó su nuevo tema: "Laligera"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de hacer vibrar el “Rock in Rio” con su música y un atuendo muy sensual, la artista volvió al país y mostró en Instagram un pequeño avance de su nuevo trabajo.

“Lo que está grabado es el demo, no volví a grabar la canción. Mi voz es la voz que grabé en L.A. Era tan verdadera y estaba emocionada. Sentía que si lo volvía a grabar iba a perder la emoción de ese día. La primera vez que yo escribí y canté es eso que escuchan”, manifestó Lali Espósito a sus fans, sobre el avance de su nuevo tema, "Laligera".

“Cuando vean el video van a entender que habla de un barrio que no se muestra en la televisión, que no se muestra en los videoclips y es donde yo me crié entonces quería mostrarlo", añadió.

“Tengan cuidado. Nunca subestimes a un niño con talento o con hambre, o porque viene de un lugar humilde. La idea era cómo jugar un poco con esa advertencia de tene cuidado pero con buena onda”, aclaró.

