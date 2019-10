Agustín Creevy: "Los Pumas están por encima de los jugadores, entrenadores y presidentes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El primera línea, surgido rugbísticamente en el club San Luis de La Plata, el sábado ante Inglaterra ingresando, de arranque o luego como relevo, se convertirá en el jugador de Los Pumas con más test en la historia, 88. Superando en uno a Felipe Contepomi.

Fue la segunda vez que Agustín Creevy atendipo a la prensa. La anterior, también había sido acá en Tokio, pero en la previa al partido debut ante los franceses, donde él tenía la camiseta número 2 de Los Pumas asegurada.

Hoy la realidad es otra. Creevy fue suplente ante Tonga y, muy probablemente, para jugar contra Inglaterra Mario Ledesma confirme otra vez entre los 15 a Julián Montoya, relegando al histórico jugador al banco de suplentes.

No obstante, la amabilidad con que atendió a los medios en una ronda improvisada, no cambió. Todo lo contrario: estuvo abierto, relajado, contestando todo. Incluso, haciendo algo de historia y recordando cuando era tercera línea y “pasó para adelante”.

Cambio de puesto



“Mi cambio de puesto fue realmente especial. Es algo que me salió de adentro. Yo estaba en Biarritz, con un contrato para irme a jugar a London Irish como tercera línea, y en diciembre me llamó 'Tati' Phelan, me dice que iba a comenzar con el Pladar y que necesitaba que vuelva, pero esta vez como hooker. Nadie me aseguró nada, inclusive cuando lo empecé a hablar con mis seres queridos me decían todos ´estás loco ¡Cómo te vas a volver!´. Yo por dentro pensaba que si no aceptaba, no iba a jugar en Los Pumas. Lo importante fue eso. La decisión la tomé solo y me tiré a la pileta pensando en mi país. Al principio sufrí el cambio, sobre todo en el aspecto psicológico, pero después aprendí a partir de la experiencia que adquirí en estos años”.



- Sos el jugador que más veces vistió la camiseta argentina, ¿cómo está el equipo en relación a otros momentos complicados que atravesaste a lo largo de tu paso por el seleccionado?

- La verdad es que no caigo todavía. Pasó mucho tiempo, pero el equipo está muy bien. El triunfo frente a Tonga nos dio una inyección anímica muy grande para afrontar este partido.

- Fuiste el capitán y eras titular hasta esta Copa del Mundo, ¿cómo vivís esta nueva etapa?

- Lo vivo como lo tengo que vivir. Obviamente que siempre a uno le gusta ser titular, pero cuando te toca estar del otro lado, como ya me pasó, hay que saber qué lugar tenés que tomar. A mí no me gusta, pero rápidamente tenés que dejar atrás el enojo para darle al equipo lo mejor de uno desde el lugar que te toque. Esto no es algo armado, lo digo con sinceridad. Si los entrenadores piensan que eso es lo mejor, hay que respetarlo. No hay que bajar los brazos, seguir adelante y demostrar en qué nivel está uno.



- Pero, con una mano en el corazón, ¿cómo lo vas a tomar si no te toca ser titular ante Inglaterra?



- Lo estuve pensando bastante y lo voy a disfrutar. Hoy lo importante son Los Pumas, no los 88 caps que puedo alcanzar el próximo sábado. Obviamente es algo muy importante a nivel personal, pero lo más trascedente es que el equipo pueda clasificar a los cuartos de final. Los Pumas están por encima de los jugadores, los entrenadores y los presidentes.



- Venías siendo titular indiscutido desde la RWC 2015 hasta el partido con Tonga del sábado pasado. ¿Hablaste con Mario? ¿Te explicó por qué salís del XV inicial?



- No hablo de esas cosas. Él no me dijo nada y yo tampoco pido explicaciones. Si tiene algo para decirme lo hará, pero al igual que cuando me pone no le digo nada, tampoco debe aclararme cuando no estoy. Mario me va a venir a hablar cuando tenga que cambiar algo o cuando tenga que volver a ser lo que él quiere que yo le dé al equipo.



- De la noche a la mañana dejaste de estar en el XV inicial, ¿qué creés que pasó?



- Jugué el primer partido contra Francia y después me tocó estar en el banco ante Tonga.

Tranquilamente Juli (Montoya) puede estar en el equipo titular. ¿Por qué debería estar siempre desde el inicio? Esto es un equipo, hay rotaciones y hay gente que juega más y otra que lo hace menos. Así es el deporte en conjunto y eso no quiere decir que uno sea más titular que el otro. Para cada partido hay distintas estrategias de juego y eso es, por ahí, lo que los entrenadores están evaluando ahora.



El rival

- ¿Por dónde creés que va a pasar el duelo ante Inglaterra?



- Creo que este partido va a pasar por los forwards. Cuando nosotros funcionamos y vamos para adelante, el resto va en esa misma línea. Somos el motor del equipo. Y en este partido, sabiendo cómo va a venir una Inglaterra que tiene buen maul, line, y scrum. Creo que será una linda batalla. Somos uno de los mejores equipos en obtención y nos van a venir a buscar ahí como nosotros lo haremos allá. Si le sacamos la pelota y le hacemos todo más complicado en defensa. Son un equipo muy completo. En ese sentido, son anglosajones: juegan por zonas y cuando tienen que patear lo hacen. No van a arriesgar porque son muy prolijos y eso es a lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar contando con una defensa sólida, sin hacer penales.



- ¿Es mejor llegar como punto al partido del sábado?



- Nosotros nunca fuimos favoritos. No se qué se siente ser favorito, porque para nosotros cada partido es distinto y contra Inglaterra será una final porque si ganamos nos quedamos y si la perdemos nos vamos. Esa es la cruda realidad.



- Por lo orgulloso que sos de tu país y fundamentalmente por cómo sentís la camiseta, ¿es especial para el grupo este partido?



- Siempre contra Inglaterra es especial. Por el folclore del hincha argentino y eso es algo que nosotros usamos como combustible. Todo lo que podamos meter y que sea energía positiva lo vamos a usar; tampoco hay que darse tanta rosca con eso, pero es un partido muy especial y estamos muy motivados. Estamos preparándonos de la mejor manera, el animo de equipo está muy bien, sabemos que nos jugamos a vida ante Inglaterra hacia eso vamos.

En números

88 test. El número al cual llegará el sábado Agustín Creevy, convirtiéndose, de esa manera, en el Puma con más partidos de la historia.

El dato

El 11 de octubre de 2015, en el marco de la última fecha de la etapa de grupos de la RWC disputada en Inglaterra, Agustín Creevy ingresó frente a Namibia (victoria argentina por 64 a 19) faltando 11 minutos para la finalización del encuentro. Ese encuentro, fue el último que el hooker estuvo en el banco de suplentes (el titular, también en esa oportunidad fue Julián Montoya)