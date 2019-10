https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para muchos, no

¿Hay "finde largo" en octubre?

El 12 de octubre es feriado, y pese a que muchos creían que el lunes 14 tenía esa condición, se conoció que en realidad es "día no laboral con fines turísticos".

