Jueves 03.10.2019

En el sector de playa

Guardavidas advierten la presencia de una peligrosa barranca en la Costanera Este

Ante la bajante del río el canal quedó a un metro de la costa. “Supera los 3 metros de profundidad y está a centímetros de donde los niños juegan”, alertaron. Todavía no comenzó la temporada de playas y no hay controles.

Pequeños. La fotografía fue capturada durante el pasado fin de semana, cuando las altas temperaturas provocaron que mucha gente se acerque a la Playa Este. Aquí, unos niños junto a la orilla. Foto: Gentileza



Foto: Gentileza

