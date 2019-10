https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Clásico santafesino

"No comments": los jugadores de Colón salieron del estadio sin dar declaraciones

Tras la derrota ante Unión en el estadio 15 de Abril, el equipo rojinegro decidió no hablar con la prensa. Mirá el video.

Este domingo se disputó un nuevo Clásico Santafesino entre Colón y Unión. Esta vez, fue victoria para el conjunto dirigido por Leonardo Madelón por 1-0. El tanto fue de Mazzola a los 10 minutos del complemento. Tras la derrota, el equipo de Pablo Lavallén decidió no brindar declaraciones a la prensa cuando se retiraba del estadio 15 de Abril. Mirá el video.