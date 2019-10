https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.10.2019 - Última actualización - 7:37

7:36

Ezequiel Esperón Murió un futbolista argentino tras caer de un sexto piso

El futbolista Ezequiel Esperón, de último paso por el club Atlante de México, murió este domingo luego de caer de un sexto piso mientras se encontraba con amigos en un departamento del barrio porteño de Villa Devoto.

Esperón, de 23 años, participaba de un encuentro con amigos, según informó la policía, y en un determinado momento se apoyó en una reja que estaba mal cerrada y cayó al vacío.



Fue socorrido de inmediato por personal del SAME que lo trasladó al Hospital Zubizarreta presentando politraumatismos graves, pero con vida, aunque falleció poco después, mientras era atendido por los médicos.

Esperón actualmente estaba sin club, luego de haber iniciado su carrera como futbolista en All Boys, club que envió sus condolencias a la familia del fallecido: "El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón.

Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos".

Tras un paso por Vélez, Esperón emigró a Brasil donde representó a Inter de Porto Alegre y Gremio, club que lo cedió las últimas dos temporadas al Atlante, del ascenso de México.

En mayo pasado había sido su último partido en México, cuando regresó a Buenos Aires para evaluar su futuro.

Con información de NA