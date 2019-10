https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mayor psicópata de la historia estadounidense

El FBI pide ayuda para identificar a las víctimas del asesino serial Samuel Little

A sus 78 años, a Samuel Little ya parece darle igual todo. Cumple cadena perpetua desde 2014 en una cárcel de Texas por el asesinato de tres mujeres en Los Ángeles durante la década de los ochenta, pero eso no es nada. Asegura que la cifra total de personas a las que ha matado asciende a 93 y el FBI da veracidad a sus declaraciones. Ya han podido relacionarlo con unos 50 asesinatos y ahora las autoridades piden ayuda a la ciudadanía para identificar al resto de víctimas.

Foto: FBI

