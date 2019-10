https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.10.2019

16:44

Diez años de crisis hídrica

Mendoza vive la peor sequía de su historia

Todos los ríos estarán por debajo de la media histórica porque no hay nieve acumulada. Se cumplirá una década de crisis hídrica. No hay registro de una sequía tan prolongada.

