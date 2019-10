https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de la eliminación en el Mundial Mario Ledesma: "Me queda una sensación de gusto a poco"

Como siempre, tras cada partido, el entrenador argentino enfrentó a la prensa en la conferencia oficial. Dio un breve balance de lo hecho por el equipo en el mundial y también de lo que viene a futuro. Muchos elogios para los más jóvenes, entre ellos, al rafaelino Mayco Vivas.



Pie de foto: Ledesma ordena. En el medio, el entranador argentino le da indicaciones a los jugadores en uno de los entrenamientos previos al partido con Estados Unidos. Ahora se volverán a ver las caras, previo a la ventana internacional de mediados del año que viene.



La ciudad de Kumagaya fue el escenario donde Los Pumas dieron su última función en el Mundial de Japón. Estados Unidos fue el rival a quien venció el seleccionado argentino, algo que le dio los boletos para Francia 2023. Pero el sabor amargo por la no clasificación a cuartos de final, estaba consumado desde antes, más allá de terminar con una leve sonrisa.





Al igual que cada partido, al final del mismo, el head coach argentino, Mario Ledesma, junto al capitán, Pablo Matera.





La previa





El entrenador argentino comenzó hablando acerca de cómo se vivió los cuatro días que separaron al partido de Inglaterra con el de hoy ante Estados Unidos. “Tuvimos muchas motivaciones externas para jugar este partido, como mejorar la imagen de los encuentros anteriores o ganar para clasificar al mundial que viene. Pero las más importantes son las que vienen de adentro, las intrínsecas. Todos los chicos tenían ganas de llevar a la cancha lo trabajado; había muchos jóvenes jugando y otros que no van a estar el mundial que viene, y también un jugador muy especial para el rugby argentino (Leguizamón), que jugaba su último partido. Así que hubo muchas razones que no tenían que ver con la clasificación para el mundial. Todo pasaba más por cosas que los chicos querían hacer que por un resultado final”.





Sensaciones





Fue una de las respuestas en las que más se extendió Ledesma. “Como primer objetivo estaba clasificar y cuando recapitulás un poco, nos damos cuenta que no llevamos a la cancha lo entrenado, pero cuando vas a los hechos, a cosas objetivas, estas a un penal de Emi Boffelli o el último que no nos dan, que después nos dijeron que fue penal, y que probablemente lo hubiese metido un tipo como Benja (por Urdapilleta). Hubo bonus con Tonga, sin tener un buen segundo tiempo; y contra Inglaterra, es difícil analizarlo porque a los quince minutos nos quedamos con un jugador menos contra uno de los candidatos a ganar el mundial. La sensación que me queda es un gusto a poco. Porque ves los partidos de Francia ante Estados Unidos y Tonga, y duele. Pero por otro lado, se avizora un futuro esperanzador para el rugby argentino. Más allá del gran partido que hizo Juanchi Mallía, que es de los tipos que tenemos, el de los que más trabaja, siempre queriendo mejorar y con una alegría que contagia; Bautista Delguy que está totalmente loco, lo vieron todos en la cancha; lo de Mayco Vivas, que con 21 años, venir acá, jugar su primer mundial, muchos minutos, pone la pelota adelante, lo que tacklea, es contagioso; Marcos Kremer, que todo el mundo cree que está acá hace años, pero es muy joven; Santi Medrano, pilar derecho con 23 años. Dentro de todo el dolor que significa quedar afuera, estas cosas son las que te hacen mirar el futuro con mejores ojos”.





Gonzalo Quesada





Fue una pregunta que todo el “mundo rugby” de nuestro país, se hizo cuando se oficializó antes del mundial: el por qué Gonzalo Quesada quedaba afuera del staff. Ahora la consulta fue si estaba la posibilidad de que, quien fuera goleador del Mundial '99, se sume nuevamente al equipod e trabajo de Ledesma. “Le agradezco siempre a Gonza (Quesada) que estuvo cerca del equipo y muy presente. Tenemos una relación de muchísimos años como amigos, y siempre estuvo aportando. Pero hasta lo que yo tengo entendido los staff no se mezclan. Es un tipo muy capaz que entrena a los chicos durante 6 o 7 meses, y que hace un laburo increíble. Y de alguna manera, el proyecto es el mismo y va para el mismo lado.

Muchas de las combinaciones de backs que se vieron hoy, están trabajando juntos hace 2 o 3 meses, porque muchas veces coincidía con el equipo que entrenaba enfrente del titular, así que no me extraña que haya salido como hoy. Y la falta de sincronización se compensó en el partido con un gran entusiasmo. Hubiese estado lindo que sea recompansado el trabajo de los forwards, porque muchos de ellos jugaron muy bien, y cuando los tres cuartos meten los tries, generalmente es porque los delanteros pusieron la pelota adelante y cosnumieron defensores.

Alegría por el 9





Gonzalo Bertranou fue llamado de urgencia para jugar ante Estadoas Unidos, por el desgarro sufrido por Tomás Cubelli frente a Inglaterra. El medio scrum se había quedado afuera en el último corte de lista, y fue una de las decisiones, si se quiere, más polémicas que tuvo Ledesma.





Este miércoles con los norteamericanos, ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Felipe Ezcurra, y se dio el gusto de marcar un try. “Fue una alegría enorme. Por todo el esfuerzo que hizo. Es un jugador de los que más trabaja, es un obsesivo por mejorar, él hubiera venido nadando. Si ustedes vieran los cayos que tiene en las manos de reforzar el hombro para que esté bien, y todo lo que le metió a la recuperación. Verlo anotar el try, no sólo para mi sino también para todos los compañeros, fue una gran alegría”, dijo el entrenador.





Emoción y lo que viene





Sobre el final, el ex hooker de los “Pumas de Bronce” en 2007, fue consultado acerca de lo qué hará desde ahora hasta junio, cuando se vuelvan a juntar Los Pumas. “Lo primero que quiero hacer es volver a casa (se le quiebra la voz) y darle un abrazo, a mi familia, que hace un esfuerzo enorme.



Y después, obviamente, hacer un balance desde muchos aspectos, que los fueron nombrando a lo largo del campeonato. Somos muy autocríticos así que analizaremos todo. Una vez Pepe Sánches (ex Generaciónn Dorada del básquet) me decía que en el deporte es muy importante la perspectiva. Y hoy es difícil tener perspectivas acá, cuando jugaste Inglaterra, te quedaste afuera, a los cuatro días jugás con Estados Unidos, se retiran jugadores, hay cambios y uno trata de hacer las cosas lo mejor posible para que todos sientan que estás preparando el partido al igual que el primero. El puesto de entrenador, hoy tiene que ver mucho con la táctica, la técnica y la estrategia. Pero también con lo emocional y cómo vinculamos con los jugadores, y los jugadores entre sí, las redes y los medios, como factores externos que antes no estaban. Debemos servir a los chcios lo mejor posible, ver los mejores equipos del mundo como trabajan, tanto en rugby como en otros deportes”.