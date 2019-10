La Nación perjudicó a Santa Fe por unos 10.000 millones de pesos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador sostuvo que volvieron a intimar al gobierno nacional para que haga efectivo el fallo de la Corte Suprema de la Nación que decidió que se compense a las provincias por la baja de ganancias y la eliminación del IVA en alimentos

Un día después de que fiscales de Estado y ministros de Economía de quince provincias, entre ellas Santa Fe, acordaron realizar una intimación ante la Corte Suprema de Justicia nacional para que el gobierno de Mauricio Macri pague la compensación por los perjuicios que ocasionaron las reducciones del impuesto al valor agregado (IVA) y Ganancias, el gobernador Miguel Lifschitz calculó que la provincia dejó de recibir fondos durante los últimos meses por casi 10.000 millones de pesos.

En una conferencia de prensa en Rosario, el gobernador, junto al ministro de Economía Gonzalo Saglione y el Fiscal de Estado Pablo Saccone, desgranaron la lista de reclamos económicos aún pendientes de pago por parte del gobierno nacional.



“Lejos de apuntalar el federalismo, como lo sostiene en los discursos, el gobierno nacional sigue provocando una pérdida en la capacidad presupuestaria a las provincias con distintos tipos de medidas que nos resta margen para funcionar”, reconoció Lifschitz.



Saccone explicó que el martes fiscales de las 15 provincias que realizaron una demanda a la Corte acordaron llevar adelante una nueva intimación para que se efectivice la compensación a los distritos del interior como fijó el máximo tribunal.



“Hemos consensuado pedir una intimación bajo apercibimiento de sanciones económicas y penales. Es decir, todas las herramientas que nos está dando el código de procedimiento las vamos a utilizar para lograr que se pague”, adelantó el fiscal de Estado.



Pasando factura



El gobernador se dedicó a enumerar en la conferencia de prensa todas las deudas que la administración nacional tiene con Santa Fe. Al último reclamo en la Corte Suprema favorable a las provincias, Lifschitz sumó otra serie de detracciones que se vienen dando durante los últimos meses, que totalizan cerca de 10.000 millones de pesos, según el mandatario.



“En primer lugar, no se ha cumplido con el aporte que le corresponde por ley al gobierno nacional del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Esto representa 5000 millones de pesos, que ya debieron haber ingresado a las arcas de la provincia”, explicó Lifschitz.



“Esto no ha ocurrido todavía y no tenemos una fecha de pago, y si le sumamos los 4000 millones de meses anteriores, más los 5800 millones de Anses que no hemos percibido, ya estas dos cifras representan casi 10.000 millones menos para las finanzas del gobierno provincial”, detalló el mandatario, quien continuó con la enumeración del rosario de deudas y complicaciones que surgieron en medio de una coyuntura atravesada por la crisis económica nacional.



“A esto hay que agregarle que, también de manera unilateral, el gobierno nacional dispuso un reperfilamiento de la deuda en bonos, y esto ha afectado a muchas provincias, entre ellas a Santa Fe. Teníamos una inversión en 1200 millones de pesos en Letes, que estaban reservadas para el pago de los compromisos externos que tiene la provincia, y en virtud de esta disposición del gobierno no podemos hacer efectivas esas Letes”, apuntó Lifschitz.



El gobernador de Santa Fe aseguró además que “al mismo tiempo se pidió al ministro del Interior Rogelio Frigerio un aporte de 1.000 millones de pesos en concepto de ATN para los municipios y comunas de la provincia, que atraviesan una difícil situación financiera. Tampoco hemos logrado una respuesta teniendo en cuenta que el fondo de aportes al tesoro nacional son recursos provinciales que están destinados a cubrir emergencias financieras”.



Lifschitz también recordó otra deuda pendiente, que es el fallo anterior de la Corte por la detracción de la coparticipación. “Quiero recordar también que queda pendiente el pago de la deuda histórica de Santa Fe que ronda los 80.000 millones de pesos. Estamos esperando un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que sería inminente, que intime al gobierno a hacer efectiva esa deuda”.

Impacto local



Saglione planteó que las últimas medidas del gobierno nacional, al eliminar el IVA para alimentos y la baja en el piso al impuesto a las ganancias, provocaron un impacto muy fuerte en los municipios y comunas. “Por estas medidas los municipios y comunas perdieron unos 150 millones de pesos”, detalló el ministro de Economía, quien agregó: “Hemos pedido a la Corte Suprema de la Nación para que intervenga para evitar mayores daños de estas medidas en los presupuestos provinciales”.



“Hasta el momento lo que hemos observado son argumentos para no cumplir con el fallo judicial. El fallo apunta a evitar un daño. Y en ese sentido los fiscales de Estado han definido un mecanismo para que se intime al gobierno nacional”, señaló el titular de la cartera de Economía.

Corresponsalía Rosario