https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.10.2019 - Última actualización - 14:07

14:03

El joven compartió algunas reflexiones con El Litoral, mientras retoma su vida normal.

Apuñalado al salir de un boliche Joaquín Lezcano: "volví a nacer" El joven compartió algunas reflexiones con El Litoral, mientras retoma su vida normal. El joven compartió algunas reflexiones con El Litoral, mientras retoma su vida normal.

“Volví a nacer... esto es así. La vida me dio una segunda oportunidad”, dice Joaquín Lezcano (23) instalado plácidamente en el dormitorio de su casa donde recibe a El Litoral.



De aquella fatídica madrugada del 18 de agosto (donde fue apuñalado al salir de un boliche ubicado en el acceso a Alto Verde) dice que guarda solo sensaciones confusas. “No recuerdo casi nada”.



“Antes que nada quiero agradecer porque le debo la vida a mucha gente. En principio la chica que estaba conmigo que hizo el 50 por ciento. El otro 50 es de los médicos y enfermeras que tanto me cuidaron”, dijo.



-¿Volviste a hablar con la chica que estaba con vos esa noche?



-Sí claro. Una vez le pregunté qué había pasado y me dijo que me abrieron la puerta y me pegaron la puñalada. Que yo lo quise salir a correr y no llegué muy lejos. Volví al auto y me di cuenta que no podía más, entonces le digo que me lleve al hospital.



Ella llamó a la ambulancia y mientras manejaba me iba atendiendo y coordinando un traspaso con la ambulancia. En Rivadavia y bulevar se encontraron y me trasladaron. Esos fueron los minutos que ganó.



“Niño mimado”



Un mes exacto fue el tiempo que Joaquín estuvo internado en el hospital Cullen.



Al respecto sostuvo que “el trabajo de los médicos y las enfermeras fue impresionante. Yo me sentía el niño mimado de ellos. Todos los días venían a verme y me alentaban. Las enfermeras me tomaban del brazo y me decían ‘¡vamos que ya estás un poco mejor!’. Incluso una de ellas me puso un rosario en la mano.



Estaba tan entubado que no podía comer. También me daban fuerzas para que me sentara en la cama y así iban a cambiarme de sala. El día que pude tomar un trago de agua fue realmente una fiesta.



La verdad es que jamás me voy a olvidar de todos ellos. Hasta me hice amigo de uno de los médicos. El que logró hacer que mi corazón vuelva a latir cuando yo había hecho un paro. Hace unos días estuve tomando unos mates con el en la costanera. Es un fenómeno de persona y lo quiero mucho.



“No sé quién me atacó”



En cuanto al agresor, el joven sostuvo que “nunca me quedó en claro quién me apuñaló”.



“Mi plan es retomar mi vida normal. Ahora me siento un poco raro, porque me falta algo de fuerza. Pero en lo inmediato quiero volver a mi rutina. Yo trabajo en un bar donde hago café.



Sobre un mueble puede verse un retrato con la imagen de los jugadores de Colón, (club del que es un ferviente simpatizante) exhibiendo una bandera que dice “Fuerza Chirola... estamos con vos”.



“Cuando estaba internado miraba los partidos con el celular. Ahora tengo ganas de ir a ver la final en Paraguay”, culminó con risas.