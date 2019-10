Advierten a navegantes por "muertos" de hormigón fondeados en la Setúbal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los objetos están frente a la Costanera Norte, en inmediaciones al Ceride. Un grupo de buzos retiró hace tiempo uno solo de los 30 que detectaron. Ahora con el bajo nivel del río alertan a quienes naveguen por el lugar.

La histórica bajante que reina en la Cuenca del Paraná se evidencia cada vez más en la laguna Setúbal. La aparición de nuevos bancos de arena, en cercanías a los pilotes, puso en alerta a quienes utilizan el espacio para practicar deportes náuticos o bien para realizar actividades recreativas, ya que vararse de forma abrupta puede ocasionar accidentes, tanto para las personas como para las embarcaciones.



En este contexto, este miércoles se difundió un mapa satelital que localiza en la Setúbal unos 30 muertos de fondeo de hormigón. El mensaje que acompaña la imagen expresa que la localización de estos objetos fue entregada a un grupo de buzos a mediados del 2012 y que están ubicados perpendicular a la Costanera Norte (avenida Néstor Kirchner), es decir, muy cerca de los bancos de arena que emergieron esta semana cuando el río en el puerto santafesino midió por debajo de 1,80 metros.

Advertencia



En diálogo con este medio, uno de los buzos (quien prefiere reservar su identidad) que realizó la inspección del lugar en 2012, decidió advertir a un club náutico de la ciudad para que les comunique a sus navegantes sobre los peligros que representan estos elementos para la navegabilidad. “Sacamos uno de los muertos, fue un trabajo muy complicado”, indicó. Para la tarea, les entregaron la ubicación por GPS de los 30 muertos, pero solo se sacó el primero, los restantes 29 continuarían en el mismo lugar.

Foto: Infografía El Litoral

“Nunca me preocupé porque siempre estuvo alta la laguna, pero ahora con la bajante, si me preocupé. Avisé la presencia de estos muertos como un acto de buena fe y por si ocurre algún accidente no sienta la culpa de no haberlo comunicado”, sostuvo el buzo.

Según recuerda el especialista, el muerto que retiró estaba fondeado a 2 metros, en una época que la laguna estaba con un nivel hidrométrico normal. “Me preocupé porque ahora puede haber algunos, deben estar muy cerca de la superficie”, dijo. Al mismo tiempo recordó que los objetos hundidos tienen forma de cubo, son de hormigón y cuentan con un aro de hierro en su extremo superior, que sería lo primero con lo que chocaría una embarcación.

Sin señalización



El problema más grave no es que los muertos sigan ahí fondeados, sino que lo peligroso es que el área no está señalizada con un boyado para advertir a los ocasionales nautas que naveguen por el lugar. Ante la consulta de este medio a la Prefectura Santa Fe, destacaron que: “Las empresas, en caso de que queden elementos varados y representen un peligro para la navegación, tienen que señalizar la zona. No tenemos en conocimiento que haya una señalización en el lugar”. Al mismo tiempo, indicaron que “si una empresa los dejó ahí y no fueron señalizados es una negligencia por parte de la empresa”.



Desde Prefectura resaltaron que “la laguna Setúbal es un lugar que está habilitado solo para la navegación recreacional y no para la comercial, por eso no tiene un boyado IALA reglamentado, la empresa sí debería haber dejado señales para avisar este peligro”.

Restos de una obra de antaño



En una nota publicada en septiembre de 2003, El Litoral informaba que el Ceride daba inicio a “una importante obra que busca continuar la recuperación del borde Este de la laguna Setúbal para la recreación de los santafesinos. Se trata de la continuación de la Costanera Este hacia el norte”, y destaca el artículo que “las tareas comenzaron hace aproximadamente un mes con el armado de tubos para poner en funcionamiento la draga, que por estos días comenzó a sacar material del lecho de la laguna para destinarlo al refulado del área a rescatar”, ahí se fondearon los muertos.

La obra llevada adelante en su momento por el Ceride fue financiada por la Secretaría de Obras Publicas de la Nación. Ésta fue la última obra que se realizó en la zona, lo que no implica que estos restos hayan quedado allí desde entonces.



En la misma nota, de hace 16 años, este medio explicaba: “La draga está trabajando a 900 metros de la costa norte del Ceride, sobre el lecho de la laguna Setúbal. Le llevará aproximadamente 4 días para destapar el yacimiento de donde se obtendrá el material para el refulado. Será una extracción importante ya que se requiere aproximadamente un millón y medio de metros cúbicos de suelo para completar y elevar la cota de altura de la zona de la futura costanera”.