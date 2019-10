Estados Unidos: se derrumbó la fachada de un hotel y hay víctimas fatales

Al menos una persona ha resultado muerta, y tres más están desaparecidas, al colapsar este sábado parte de un hotel en construcción en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, según han confirmado las autoridades norteamericanas.

Además, han resultado heridas otras 19 personas. Una de ellas se negó a acudir al hospital, mientras que las otras 18 se encuentran hospitalizadas y en situación estable, informa Afp.

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI