CRAI eliminó al campeón del NOA

En un partido de enorme intensidad y equilibrio, superó a Universitario de Tucumán y disputará una de las semifinales ante CURNE, en Resistencia.

En la continuidad del Torneo del Interior B, este sábado se desarrollaron los partidos correspondientes a los cuartos de final, conformados por los ocho mejores equipos de la instancia precedente.



En ese contexto, CRAI sumó otra victoria de alta cotización, al prevalecer en la condición de visitante ante Universitario de Tucumán, por 27 a 18, en un durísimo partido disputado en la tórrida tarde de la capital norteña, clasificándose para las semifinales.



En diálogo con El Litoral, Federico Fernández, uno de los head coaches de la entidad santafesina, reseñó lo acontecido ante el poderoso campeón del Regional del NOA.



* “Creo no exagerar en expresar que fue el partido más duro que tuvimos en el año: por el rival, por el contexto y, obviamente, por el desarrollo. Fue tremendamente parejo y luchado desde el kick-off hasta el final. A la intensidad que tuvo, debe sumarse las condiciones climáticas, lo que justifica que todos los jugadores hayan terminado extenuados...”



* “El 13 a 13 del primer tiempo se puede argumentar en el equilibrio que hubo en la obtención, el control y la recuperación de la pelota. Hubo momentos de gran lucidez por ambos lados y otros, en la que la tremenda presión generó algunos errores”.



* “En el segundo tiempo, con similares características, logramos sacar una diferencia interesante, pero después volvieron las complicaciones, por otras dos expulsiones por cada lado (sumadas a 1 y 1 del primer tiempo). Hubo que modificar la estructura del equipo y, básicamente, todos y cada uno de los protagonistas dejaron el alma en cada pelota, consiguiendo un triunfo inolvidable”.



El resto



En lo que respecta a los demás encuentros de cuartos de final, vale comenzar con el disputado en la ciudad de Bahía Blanca, que culminó con el triunfo de CURNE sobre Sociedad Sportiva, por 27 a 17.



De ese modo, el Club Universitario de Rugby del Noreste será el adversario de CRAI en las semifinales del sábado próximo, en la ciudad de Resistencia.



Por su parte, en Grantfield, Palermo Bajo de Córdoba derrotó a Old Resian, por 38 a 22, con el arbitraje de Nehuén Jauri Rivero.



Finalmente, en la ciudad de Paysandú, Trébol superó a Old Christians de Montevideo, por 45 a 19, con el control de Tomás Bertazza.



De esta manera, la restante semifinal será protagonizada por Palermo Bajo con Sociedad Sportiva de Bahía Blanca.



>>> Síntesis

Universitario (T) 18 - CRAI 27

Cancha: principal de Universitario (T).

Universitario de Tucumán: Tomás Gallo (Javier Merlini), Lautaro Acuña y Agustín Mansilla; Jorge Herrera y Juan Francisco Manca; Gastón Casadey, Bruno Sbrocco y Tomás Delpero; Gastón Heredia Aybar y Martín Arregui (Juan Manuel Ledesma); Gerónimo Mora (Facundo Noval), Alejandro Torres, Agustín Plaza, Agustín Teruel Pereyra (Ignacio Hualer) y Salustiano Castro Ayusa.

CRAI: José Canuto, Santiago Amsler (Luciano Simino) y Joaquín Lerche (Joaquín Beron); Santiago Carreras (Tobían Ledesma) y José Dogliani (capitán); Emanuel Piermarini, José Gálvez y Gonzalo Colli (Pablo Ferreyra); Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Lautaro Montini, Matías Peon (Valentín Colli), Juan Ignacio Arregui, Franco Radín y Tomás Grenón.

Head Coaches: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Primer tiempo: 10, try de Amsler; 17 y 38, penales de Noval; 18, drop de Alberto; 31, try de Mora y goal de Noval; 42, try de Lerche.

Segundo tiempo: 5, try de Amsler y goal de Alberto; 15, try de Canuto y goal de Alberto; 25, try de Acuña.



Comienzo ideal para los rosarinos



Tal como estaba previsto, este sábado comenzó el Torneo Nacional de Clubes 2019, organizado por la Unión Argentina de Rugby, con la participación de 24 equipos, divididos en ocho zonas.



La fase inicial se desarrollará en tres fechas consecutivas: 12, 19 y 26 de octubre; luego, los ocho ganadores de grupo accederán a los cuartos de final, que se jugarán el 2 de noviembre. Finalmente, las semifinales serán el 9 de noviembre y la definición, el sábado 16 del mismo mes.



La jornada inaugural tuvo un comienzo ideal para los representates del Regional del Litoral, ya que las tres entidades rosarinos sumaron éxitos destacables.



En el barrio Las Delicias, Duendes Rugby Club venció a San Luis, por 21 a 16; en Villa de Mayo, Jockey Club de Rosario a CUBA, por 17 a 7; mientras que en el Parque Independencia, Gimnasia & Esgrima de Rosario hizo lo propio con Newman, por 28 a 19.



En los demás cotejos: en Boulogne, Natación & Gimnasia de Tucumán superó al San Isidro Club, por 13 a 10; en La Catedral, CASI a Los Tarcos de Tucumán, por 45 a 12; mientras que Belgrano Athletic hizo lo propio con Tucumán Rugby Club, por 40 a 24.



En Río Cuarto, Regatas Bella Vista derrotó a Urú Cure, por 34 a 28; en Don Torcuato, Hindú Club a Tucumán Lawn Tennis Club, por 19 a 0; mientras que en Mendoza Marista y Alumni igualaron en 27 tantos.



Además, La Plata Rugby Club batió a Jockey de Córdoba, por 47 a 14; Pucará a Córdoba Athletic, por 17 a 13 y Mar del Plata Club a Atlético del Rosario, por 28 a 14.



En la segunda fecha, prevista para el sábado venidero, se medirán: Los Tarcos con SIC, Duendes con CASI, Natación & Gimnasia con San Luis, Jockey de Rosario con Belgrano Athletic, Urú Curé con CUBA, Tucumán RC con Regatas BV, La Plata RC con Marista, Hindú con Jockey de Córdoba, Alumni con Tucumán Lawn Tennis, Atlético del Rosario con GER, Pucará con Mar del Plata Club y Newman con Córdoba Athletic.