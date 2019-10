https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Repercusiones de lo sucedido en Santa Fe Desde el oficialismo están "muy satisfechos" con la actuación de Macri en el Debate Presidencial

El secretario general del PRO, Francisco Quintana, aseguró que el oficialismo quedó "muy satisfecho" con el desempeño del presidente Mauricio Macri en el debate del domingo con los otros cinco candidatos presidenciales en la sede de la Universidad del Litoral en la ciudad de Santa Fe.





Consideró además que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, demostró que representa a un "espacio reaccionario, confrontativo, que subestima no sólo al adversario sino también a los argentinos".





"Vimos a un Mauricio Macri sereno, convencido y moderado, a partir de lo hecho en estos cuatro años y de tener en claro las propuestas para un segundo mandato. Nos fuimos muy satisfechos quienes estuvimos anoche en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral", sostuvo Quintana en declaraciones a CNN Radio.





No obstante, consideró que se trató de un debate "en general con pocas propuestas", aunque vinculó ese hecho a "la modalidad" establecida para llevarlo adelante.





"En el caso de Mauricio Macri tiene que ver con que buena parte del tiempo tuvo que dedicarlo a enumerar logros y avances a lo largo de su gestión. Sin embargo, comparativamente con los demás candidatos, fue de los más pro-positivos, por ejemplo en el segmento de educación", evaluó.





"Ellos no pueden disimular su esencia, que es ser un espacio reaccionario, confrontativo, que subestima no sólo al adversario sino también a los argentinos", opinó en relación al Frente de Todos, cuya fórmula lleva a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner como candidata a la vicepresidencia de la Nación.





En este punto, Quintana afirmó que la sociedad "no olvida lo que hicieron y lo que no hicieron en doce años de Gobierno" y destacó que los kirchneristas "no vuelven mejores ni distintos".





El secretario general del PRO expresó sus expectativas de que haya un balotaje electoral que de paso a un debate entre Macri y Fernández en el que





"se puedan contraponer dos modelos" y se genere una dinámica "que permita mayor interacción y mayores contrapuntos" entre ambos.





"En un debate de seis candidatos (como el que se desarrolló el domingo) es más difícil generar ese ida y vuelta que puede haber con la presencia de sólo dos opciones", consideró uno de los referentes del PRO en el frente oficialista Juntos por el Cambio.





Además, Quintana señaló que Macri "se dedicó a enumerar las medidas más importantes de la gestion y, obviamente, a dar respuesta a lo que los demás candidatos planteaban".





También, entendió que el debate de anoche dejó en claro "las enormes diferencias" entre los dos principales candidatos, y consideró que éstas se hacen "más profundas y visibles en lo institucional, de lucha contra la corrupción y por la transparencia", aspecto en el que a su juicio el Frente de Todos "es poco lo que tiene para mostrar y mucho lo que tienen para esconder".





"Nosotros hemos logrado muchos avances y, probablemente, ese va a ser un contrapunto claro el próximo domingo", sostuvo en referencia al segundo debate que se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.





En este sentido, Francisco Quintana dijo que ese nuevo capítulo de debate le genera "muchas expectativas" también porque constituirá el cierre de un fin de semana signado por "la marcha del millón, que se viene convocando espontánemamente por redes y nos genera mucha expectativa".





De esta forma, hizo referencia al llamado a una manifestación en apoyo a la gestión de Mauricio Macri que se realiza a través de las redes sociales bajo el hashtag #LaMarchaDelMillón, para el próximo sábado a las 17 en el Obelisco de Buenos Aires.

