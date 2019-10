https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se investiga

La estrella del "K - Pop" Sulli fue hallada muerta en su casa

La artista de 25 años fue encontrada luego que su manager fue a su casa en Seongnam porque no había respondido llamadas telefónicas por horas, dijo Kim Seong-tae, un agente del Departamento de Policía de Seongnam Sujeong. Según el funcionario no había señales de crimen y la policía no encontró ninguna nota de suicidio.

En un comunicado enviado a la prensa, SM Entertainment, la agencia que representaba a Sulli, dijo que su deceso era “muy difícil de creer y triste”. Tenés que leer BTS tendrá que parar: les toca el servicio militar “La investigación está en curso y no haremos conjeturas sobre la causa de muerte”, dijo Kim, agregando que video de una cámara de seguridad en la casa de Sulli no mostró ninguna intrusión. Sulli, cuyo verdadero nombre era Choi Jin-ri, comenzó a cantar en el 2009 como parte de la banda de chicas “f(x)” y también actuó en numerosos dramas de televisión y películas. Era conocida como una voz feminista y franca, algo raro entre las artistas de la comunidad profundamente conservadora de Corea del Sur. Recientemente apareció en un programa de TV y se pronunció contra las críticas que ha recibido en internet debido a su estilo de vida. Con información de AP