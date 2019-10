Bielsa y Solá "participan", pero prefieren no confirmar cargos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ex vicegobernadora de Santa Fe dijo que “colabora” con Alberto Fernández desde su “lugar y saber”, vinculado al hábitat y la infraestructura. El ex mandatario bonaerense confirmó que está “en actitud de servicio” y cerca del candidato. “Iremos a donde nos digan que tenemos que ir”, aseveró.

María Eugenia Bielsa fue parte del entorno que acompañó este domingo en el debate al candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Ella, y también Felipe Solá. Los dos suenan como posibles integrantes del eventual futuro gabinete del líder peronista, en caso de ganar las elecciones el próximo 27 de octubre. El ex gobernador bonaerense podría ser canciller; la ex vicegobernadora santafesina, titular de un área vinculada al hábitat y la vivienda. La eventual designación de Solá ya generó controversia. “Hay que aprender a hablar primero”, dijo el actual ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, sobre la versión.



Ante la consulta de El Litoral, tanto Solá como Bielsa ratificaron el espacio común de trabajo, pero ninguno aceptó confirmar las hipótesis. Evitaron definiciones, y dejaron la potestad del anuncio pura y exclusivamente en manos del posible Jefe de Estado.

- ¿Usted va a ser canciller? -fue la consulta a Solá.



- No hay nadie designado todavía. No hay nadie que pueda decir que vaya a ser (funcionario) con seguridad. Hay que pensar que esa atribución es absolutamente del presidente que puede, después del 27, hacer el anuncio que quiera. Yo estoy cerca de él; también lo está María Eugenia Bielsa. Y como tantos, estamos en actitud de servicio. Iremos a donde nos digan que tenemos que ir.

- ¿Qué opina sobre los dichos del canciller Faurie?



- Ah, sí; fue una chicana. En todo caso me preocupa que un canciller de la Nación empiece con la agresión.



La dama



Solá hablaba frente a la reja de ingreso al pasillo que conducía al recinto del Paraninfo. Bielsa estaba a la par. La nombró, incluso, en sus respuestas, e indujo en algún momento a los periodistas para que las consultas se dirigiesen hacia ella. No hacía falta. La mujer que compitió con Omar Perotti en las primarias provinciales para definir el candidato a gobernador por Santa Fe era motivo de consulta periodística por la misma razón que lo era Solá.

- ¿Integrará el gabinete de Alberto Fernández? -la consultó El Litoral-



- De ninguna manera podría asegurar alguien qué lugar va a ocupar (en el gabinete). Nosotros estamos colaborando, cada uno desde su lugar, desde su saber. Se han creado expectativas porque en Rosario (este lunes por la tarde) habrá una actividad vinculada al desarrollo territorial y al hábitat, y eso involucra un conocimiento que está vinculado a trabajos que vinimos haciendo, pero de ninguna manera hay nada confirmado.

- ¿La honraría el lugar; ser parte del equipo de Alberto Fernández?



- Me honra formar parte de un equipo, pero no necesariamente tener un espacio en un equipo, tener un cargo. Me parece que eso no hay que pensarlo en este momento. Hay que saber interpretar las demandas. Lo que sí estamos haciendo con Alberto Fernández y muchos compañeros del resto del país es compartir el diagnóstico que cada uno ha recogido de alguna manera en este proceso electoral. De hecho, a veces cuando nos sentamos a charlar sobre nuestras miradas de la provincia, donde si bien hemos ido una interna porque no pensamos exactamente lo mismo y eso no se resuelve en una charla, sí en algunos temas pensamos de manera muy equivalente. En la provincia tenemos una gran posibilidad de desarrollo y hay ausencia de vocación política para potenciar ese desarrollo. Lo mismo sucede con el trabajo para el acceso al hábitat y al crecimiento; ése es un tema común en todo el país.

- Cumplió su palabra y está acompañando más allá de la campaña ... apuntó un colega...



-Siempre hablamos de que la palabra tiene un gran valor. Creo que muchos de los santafesinos que nos votaron lo hicieron por ello, por lo tanto, no había ningún motivo para creer que no se iba a cumplir la palabra esta vez. Todos cumplimos con lo que dijimos. Por ahí, esto no es una decisión personal; es la decisión de un espacio que cuando quiso acompañar, acompañó y decidió eso.