https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.10.2019 - Última actualización - 10:30

10:22

Alberto Fernández sobre Bielsa "María Eugenia ya está en mi equipo"

Alberto Fernández confirmó que María Eugenia Bielsa será parte de su gabinete. En rigor, dijo que la ex vicegobernadora de Santa Fe “ya es” parte de su equipo. Antes de partir a la ciudad de Rosario y después de dejar el hotel en el que se alojó en esta capital, el candidato a presidente por el Frente de Todos habló con los medios y se refirió a la dirigente local.





“Estamos trabajando mucho con María Eugenia. Ella es una mujer de una enorme capacidad y gran integridad moral, y nos está ayudando mucho en el tema que es su especialidad: el hábitat y la vivienda. Ella es parte de mi equipo; ya es parte de mi equipo y estoy muy contento por ello”, planteó.





Consultado sobre si ocupará un cargo con rango ministerial, Fernández dijo que ésa es una medida que está en estudio. “Yo he planteado la idea de hacer un ministerio de Hábitat y Vivienda porque entre las cosas de las que (Mauricio) Macri no se enteró está el gran déficit habitacional que se registra en la Argentina, y eso hay que resolverlo; hay que resolverlo prestando atención al problema”, planteó.





El debate





Respecto de lo que dejó el debate y su primera expresión aludiendo a las mentiras del presidente, Fernández ratificó que eso es lo que ha pasado en el país en los últimos años. “Eso es lo que hemos visto. Y ayer (por el domingo), lo volvimos a ver en un presidente muy ajeno a la realidad. Eso es lo que nos preocupa. Un presidente que tira datos y no dice de dónde los saca. Lo que dijo en materia de ciencia y educación es asombroso; es no tener idea del presupuesto que él mismo se supone que mandó”, aseveró.





Acerca de la petición que le realizó en medio del debate a Macri para que dejara de hacer campaña y se dedicara a gobernar, Fernández apuntó que “todos los días el país está un poquito peor. Él (por Macri), por hacer campaña, saca medidas que le hacen un enorme daño a la Argentina”, sostuvo. Y ejemplificó con el decreto que eliminó el IVA de los elementos de la canasta básica, y redujo Ganancias para los trabajadores. “Ese decreto, anulado por la Corte, es un problema. Y lo dictó a tres días de haber perdido (las elecciones) para intentar ganarse la simpatía de la gente. Todo lo que dicen las provincias es cierto; lo que tiene que hacer Macri es derogar esa medida que dictó, simplemente, para dejar de hacer daño”.





En cuanto a la metodología del debate, prefirió no opinar. “Voy a hablar después del debate del domingo, porque si no, me van a decir que soy antidemocrático y que no me gusta debatir”, explicó. Y consultado sobre el supuesto efecto sorpresa que se intentó dar con la presencia en el recinto de Daniel Scioli, Fernández insistió: “El efecto sorpresa no fue Scioli; el efecto sorpresa volvieron a ser las mentiras del presidente”, concluyó.