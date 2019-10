https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unas 30 personas iniciaron los trámites para habilitar su trabajo en las calles de la ciudad. El Programa Inclusivo de Cuidadores de Vehículos fue creado por Ordenanza en el Concejo y reglamentado por el Ejecutivo. La inscripción continuará por 45 días.

Relatos en primera persona Ya se registraron los primeros cuidacoches

Este martes abrió el registro para el Programa Inclusivo de Cuidadores de Vehículos, una iniciativa que el Concejo Municipal sancionó con la ordenanza Nº 12.635, la cual ya fue reglamentada por el Ejecutivo.



Unas 30 personas se acercaron al Predio Ferial Municipal, ubicado en Las Heras 2883, detrás de la terminal de colectivos, para comenzar los trámites con su DNI. Una vez completo el primer paso, los interesados tendrán 45 días para presentar la documentación y proveer la información requerida para finalizar el registro.



El Litoral habló con los primeros cuidacoches que llegaron al lugar a empadronarse, quienes coincidieron estar de acuerdo con este programa. “Está bien que se haga. Antes también estábamos controlados con certificados de buena conducta y demás, pero se dejó de controlar”, destacó Hugo, quien hace 25 años trabaja como cuidacoches, en la zona de calles Sara Faisal y Monseñor Zaspe.



La norma establece como autoridad de aplicación de dicho programa a la Secretaría de Control, la cual estará a cargo del empadronamiento y de la aplicación. El registro comenzó este martes y se extenderá hasta el 14 de noviembre.



La mayoría de las personas que llegaron a empadronarse tenían entre 30 y 65 años. “Cuesta mucho encontrar trabajo. En mi caso trabajaba en la construcción y ahora no me quedó otra que cuidar coches, porque despúes de los 45 y 50 años no te toma nadie”, indicó uno de los cuidacoches de 59 años.

Foto: Mauricio Garín

Requisitos



La fecha límite para completar todos los trámites es el viernes 31 de enero de 2020. Deberán acreditar el estado civil y estudios realizados; presentar certificados de buena conducta; del Registro de Deudores Alimentarios Morosos; y de discapacidad en el caso que correspondiere. Además, tendrán que acreditar el domicilio; y presentar el comprobante de inscripción al programa de capacitación o promoción del empleo (municipal, provincial o nacional).



La reglamentación de la ordenanza establece, en este marco, que estará vedado el desempeño de cuidadores de vehículos en el área de estacionamiento medido (SEOM), de lunes a viernes de 7 a 20 y los sábados de 8 a 13, y comunicar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, a fin de que tome las medidas pertinentes en el marco de sus competencias propias.



También se encomienda a la Subsecretaría Operativa de la Movilidad el diseño del curso de capacitación para cuidadores de vehículos, en coordinación con las áreas con incumbencia en las temáticas como Instrucción sobre la reglamentación de tránsito, atención pública y convivencia ciudadana; seguridad; información turística; y curso voluntario de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Cómo tramitarlo



Hasta el 14 de noviembre, los cuidacoches deberán acercarse al Predio Ferial Municipal (Las Heras 2883) con el DNI y registrar sus datos. El horario es de 8 a 13. Una vez cumplido este plazo, tendrán 45 días para presentar la documentación exigida por la ordenanza 12.635, una iniciativa surgida del Concejo Deliberante.