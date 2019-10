https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ruta 7

Neuquén: el asfalto "se tragó" a un automóvil

La tierra se fracturó y, con ella, el pavimento. Dos hombres que circulaban en un un automóvil no se percataron del fenómeno a tiempo y cayeron en una espectacular grieta. No sufrieron lesiones.

Dos hombres que viajaban por la Ruta Provincial 7 a bordo de un Volkswagen Gol en sentido Centenario-Neuquén cayeron a una enorme grieta. Afortunadamente, no sufrieron heridas, Tenés que leer Nuevo sismo en Sauzal Bonito Cerca del mediodía del martes, Guillermo Montejia y su co-conductor sufrieron un accidente en Neuquén: una enorme hundimiento se tragó el vehículo en el que se transportaban. "Veníamos andando y de repente desaparecimos. Teníamos puesto el cinturón de seguridad y eso nos salvó. Venía un camión atrás de nosotros y, si caía encima, no lo estábamos contando. Fue una desgracia con suerte", relató. El mismo conductor del mencionado camión – que alcanzó a detenerse- fue quien ayudó a ambos a salir del auto y del socavón y dio aviso a las autoridades. El fenómeno se registró en el acceso a la Autovía Norte por Ruta Provincial 7, en sentido Neuquén – Centenario. En el lugar, personal de Bomberos y la Policía de Neuquén realizaron un corte preventivo. Hace apenas dos años, el tramo Neuquén Centenario de la Ruta Provincial 7 de Neuquén fue repavimentado, con un presupuesto oficial de 11 millones de pesos, porque la calzada ya presentaba ahuellamientos profundos, baches y deterioro general por el intenso tránsito pesado que circula diariamente por el corredor petrolero. GALERÍA HD Enorme grieta en la R7 se tragó a un auto en Neuquén