https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.10.2019

20:21

Medio centenar de chicos se quedaron sin comer. Durante el fin de semana, ladrones saquearon las instalaciones y se llevaron hasta los vasos y platos.

San Agustín II Robo y destrozos en un jardín de Los Sin Techo Medio centenar de chicos se quedaron sin comer. Durante el fin de semana, ladrones saquearon las instalaciones y se llevaron hasta los vasos y platos. Medio centenar de chicos se quedaron sin comer. Durante el fin de semana, ladrones saquearon las instalaciones y se llevaron hasta los vasos y platos.

Cerca de 50 pequeños de la zona noroeste de nuestra ciudad se quedaron este martes sin su desayuno y su almuerzo. Su jardín, uno de los tantos que el Movimiento de Los Sin Techo tiene en las zonas más carenciadas de la ciudad, fue saqueado este fin de semana. “Nos dejaron sin gas, sin agua, sin mercadería y sin utensilios para cocinar”, se lamentó Silvana Mana, la directora del establecimiento, emplazado en barrio San Agustín II, más precisamente en calle Chubut al 7400.



“Escalaron uno de los muros, destrozaron las rejas de una ventana y se llevaron la garrafa, dos caloventores, un equipo de música. También arrancaron de la pared dos ventiladores de techo que estaban amurados. A uno lo destrozaron, porque quedaron algunas piezas tiradas. Además, se llevaron toda la mercadería, las ollas, coladores, utensilios, una batidora, una ‘pastalinda’. Nos vaciaron”, contó la mujer.



Fue doloroso para el personal comunicarle este martes a los chicos y a sus padres que el jardín no va a estar en condiciones de brindarles el alimento por algún tiempo. Medio centenar de niños asisten diariamente. Tienen entre 2 y 5 años. Llegan aproximadamente a las 8.30 y desayunan antes de comenzar con las actividades. Finalmente, a las 12 se retiran, no sin antes almorzar. “Para muchos de ellos, esa es la comida fuerte del día”, aclara Mana.



>> Solidaridad: Los interesados en colaborar con la comunidad educativa del jardín pueden dirigirse al Colegio Mayor Universitario, en calle San Jerónimo 3328 de la ciudad de Santa Fe o llamar al teléfono 4557906.



Los delincuentes rompieron una calesita del patio para utilizar el eje como barreta y así violentar la ventana. Era parte de un parque de juegos que todavía no fue inaugurado.

Los ladrones, además, arrancaron de cuajo la bomba de agua, lo que provocó que se inunden todas las instalaciones. “Quedó todo bajo agua, se mojaron los muebles”, puntualizó la directora.



“Mañana (por este miércoles) volveremos al jardín y veremos cómo seguir, porque vamos a seguir. No va a ser fácil reponer las cosas. Todo es costoso. Fue muy duro decirles a los chicos y a los papás que el jardín no iba a funcionar por unos días, pero sin agua no podemos cocinar ni usar los baños. Igual, todo se va a reponer, como siempre”, afirmó Mana, la directora del jardín que ya fue saqueado en otras oportunidades y se levantó gracias a personas solidarias.