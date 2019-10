A casi cuatro años del lanzamiento de A Head Full of Dreams y a dos de la finalización de su última gira, una serie de pistas confirmarían el regreso de Coldplay.

En los últimos días aparecieron en distintas partes del mundo una serie de afiches con la imagen de la banda británica y la fecha 22 de noviembre de 2019.

A su vez, este jueves el grupo liderado por Chris Martin cambió su icono en las redes sociales por un sol y una luna, a los que sus seguidores ya tratan de encontrar algún tipo de significado.

Coldplay have just changed their profile layouts on Twitter, Instagram and Facebook!! 🌙☀️ pic.twitter.com/kVsXyLJh6f