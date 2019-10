https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“No juega si no firma” decidió la CD de Colón

El cuento del tío: ¿qué pasa con Santi Pierotti?

El club le envió el telegrama para firmar su primer contrato profesional y el entorno del chico no acepta. Los dirigentes, cansados, le pidieron a Lavallén que lo “baje” del plantel. ¿Se va libre a Europa?.

El juvenil metió un gol por Copa Argentina ante Sol de Mayo. Foto: Manuel Alberto Fabatía



Foto: Manuel Alberto Fabatía

Al mismo momento que el entrenador Pablo Lavallén decidió “subir” a Santiago Pierotti al micro de la pretempora en Salta, el Club Atlético Colón le envió el telegrama para que acepte el primer contrato profesional como futbolista de la institución. En ese momento, todo se cristalizaba. El chico había llegado en su momento desde Pilar, con muchos años en los lugares comunes que tiene el club: la pensión, el predio, los viajes de inferiores.

“Me acuerdo todo lo que empujamos con un problema que tenía Santi en la columna vertebral. Menos mal que se solucionó todo y lo sacamos adelante”, recuerda a El Litoral uno de sus entrenadores en inferiores.

La historia linda arrancó en el mes de junio de este año, cuando Pablo Lavallén lo hizo formar parte de los 26 jugadores de Colón en la pretemporada en el norte del país. “¡Noche de “bautismos”! Santi Pierotti, Facu Masuero y Brian Farioli realizan su primera pretemporada con el equipo profesional del Club Colón y recibieron el correspondiente “bautismo” por parte de sus compañeros. ¡Vamos Los Pibes!”, expresaba Colón en su cuenta oficial de Twitter, a la vez que acompañaba la info con las fotos de los chicos “rapados” (es lo que ocurre siempre en este tipo de cuestiones).

Para los tres —Facundo Masuero, Santiago Pierotti y Brian Farioli— esa experiencia era la primera a nivel profesional. Claro que, en el caso del chico nacido el 3 de abril de 2001 en Pilar, con apenas 18 años y el dorsal 37, todo se daría muy rápido en poco tiempo:

— 1) Debut profesional con la camiseta de Colón en el partido que fue empate 0 a 0 contra Tigre en la Copa de Superliga. Le tocó ingresar en reemplazo del “Chelo” Estigarribia el 12 de abril

— 2) Debut profesional en la Copa Argentina: el 28 de agosto en la cancha de Atlético Rafaela fue titular frente a Sol de Mayo y marcó el primer gol en el cruce de 16avos. de Final.

— 3) Convocatoria a la Selección Juvenil Argentina de esa especialidad

— 4) Debut con la camiseta de Colón en el marco de la actual campaña de la Copa Sudamericana 2019.

“De muy chico, a los 13 años, se fue a probar suerte en el Sabalero. Primero adaptándose en pensión y sumando minutos en partidos de Liga, pero muy pronto pasó a ser titular indiscutido y además capitán de la 2001, con la que jugó hasta 5ta. de AFA del año pasado, cuando fue incluido en el plantel profesional, participando del 11 inicial de reserva y habiendo tenido en octubre de 2018 un debut previo en la Copa Santa Fe ante Unión de Sunchales”, recuerdan los sitios deportivos de Pilar, su lugar de nacimiento.

Mientras todos los otros chicos de las inferiores firmaron rápidamente el primer contrato profesional con el Club Atlético Colón, el entorno de Santiago Pierotti nunca dejó que el pibe ponga el gancho. “Lo firmamos después”...“No hay apuro”... “Hay tiempo”, eran las respuestas.

Hasta que se filtró el coqueteo y el viaje a Holanda. Y surgió lo del Feyenoord —anticipo exclusivo de El Litoral— con un interés concreto. Entonces, por decisión unánime de la Comisión Directiva se le pidió a Pablo Lavallén que no forme parte del plantel profesional hasta que firme el contrato. El DT, que realmente lo impulsó a Pierotti, lo tenía en cuenta como recambio en el Grella pero debió obedecer la decisión de los dirigentes.

¿Se va al Feyenoord de Holanda?



Con debut profesional, golazo en la Copa Argentina en la cancha de Atlético Rafaela y convocatoria a la Selección Juvenil de su categoría, estaba claro que la mayoría de los representantes del fútbol criollo comenzarían a “revolotear” cerca de la figura de Santiago Pierotti. En ese sentido, por ejemplo, se acercaron empresarios FIFA serios y otros que sólo piensan en el dinero fácil.

Al no tener su contrato profesional firmado, Pierotti es la figurita que muchos buscan para salvarse. Por lo que pudo chequear El Litoral, gente del entorno del pibe recibió ya dos invitaciones para viajar a Europa y conocer un club. Esa institución, por lo que logró chequear este diario, es el Feyenoord de Holanda.

“Los invitaron a sus familiares para que viajen, con los gastos pagos, para poder conocer la ciudad, el club, las costumbres. Y para manifestar el interés deportivo en las condiciones del chico que durante tantos años formó Colón”, comentaron hoy al explotar la noticia.

Si bien ya no cuadra la vieja figura de la Patria Potestad (ya cumplió los 18 años), al no tener su primer contrato profesional firmado es como si técnicamente se tratara de un jugador “libre”. Después, en todo caso, Colón podrá reclamar en la FIFA los derechos de formación y promoción. Pero, desde lo administrativo, la entidad del barrio Centenario no tiene demasiados recursos para evitar la salida a Holanda.

“En la FIFA parten de la idea que el jugador debe jugar siempre y que luego se puede reclamar, discutir y hacer juicio. Es más, para eso está el TAS también, que sirve para apelar si es que el primer fallo no convence”, argumentan.

Por lo que trascendió, existiría un familiar del juvenil jugador sabalero que está vinculado a la abogacía y es quien estaría llevando adelante las gestiones. Incluso, sería esa misma persona la que viajó dos veces a Holanda, concretamente, para reunirse con los emisarios del Feyenoord de ese país.

