Rechazado

No prosperó el amparo y este sábado se hará la migración al nuevo Iturraspe

El juez Di Chiazza no dio lugar al pedido de postergación del traslado de los pacientes al flamante hospital. El operativo iniciará a las 7 de la mañana y durará 24 horas.

Tras la audiencia realizada este viernes por la mañana, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 8ª Nominación, el juez Iván Gustavo Di Chiazza no dio lugar a la acción de amparo que presentó el doctor Osvaldo Marelli en representación de los miembros del Consejo de Administración del nosocomio, y que pretendía evitar la migración de los pacientes del viejo al nuevo hospital Iturraspe. Al ser rechazado el pedido formulado por el abogado Martín Ávalos, la mudanza final se dará este sábado con un mega operativo que iniciará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 7 del domingo. Para el traslado de los pacientes contarán con seis ambulancias del 107 y los dos móviles propios del Iturraspe; un minibus y otra ambulancia. Argumentos expuestos El doctor Marelli expuso una serie de argumentos para impedir que se realice el traslado de los pacientes hacia el nuevo nosocomio, en los que solicitaba que se postergue la migración “hasta tanto no se acredite fehacientemente que se encuentran dadas las condiciones óptimas necesarias que permitan garantizar la correcta puesta en funcionamiento del sitio con las correspondientes y adecuadas prestaciones médicas sanitarias para así evitar que alguno o todos los pacientes internados o que no sean migrados sufran alguna contingencia que afecte, agrave y/o altere de cualquier forma su desde ya delicado estado de salud”, expresa en un fragmento el amparo presentado. A su vez sostienen que la decisión de migrar se tomó “arbitrariamente” y que “afectan el libre ejercicio profesional de los médicos y demás facultativos de la salud que desarrollan sus funciones en el referido centro asistencial, al establecer una desproporcionada e innecesaria medida de traslado mediante una simple disposición del Ministerio de Salud, cuando las condiciones edilicias y de organización para ello no se encuentran ni mínimamente cumplidas en el nuevo edificio”. Entre algunas de las condiciones que, entiende Marelli, no están dadas en el edificio de Blas Parera y Gorriti, describió que no está “concluido el desagüe de calle Gorriti lindero al ingreso del nuevo edificio lo que en días de lluvia y posteriores impediría el normal acceso de pacientes y trabajadores por la falta de drenaje adecuado; no encontrarse centralizado el Banco de Sangre de la ciudad, lo que genera que el nuevo servicio de Hemoterapia no contará con el espacio reglamentario para recibir donantes de sangre, de manera tal que no se podrán garantizar transfusiones para los pacientes que así lo requieran”. Además, critica que “no han sido referenciados o redireccionados aún los más de 150 pacientes que se encuentran siendo tratados en Oncohematología donde el staff de médicos con gran experiencia, tratan y llevan adelante el tratamiento de más de 150 pacientes de entre 1 y 18 años”. La resolución completa