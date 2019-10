https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.10.2019 - Última actualización - 9:45

9:44

Están tipificadas en el Reglamento de Tránsito de la ciudad

Piden que no haya "perdón bonificado" para infracciones de tránsito gravísimas

Estas faltas son, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad o bajo efecto de estupefacientes, manejar inhabilitado o no respetar la señal de luz roja de los semáforos. Desde el Concejo solicitan que éstas se eximan de regímenes excepcionales y facilidades de pago.

La iniciativa va en línea con otras normas sancionadas por Concejo, como las ordenanzas de Conductor Designado y de Alcoholemia Cero. Foto: Archivo El Litoral



Foto: Archivo El Litoral

Están tipificadas en el Reglamento de Tránsito de la ciudad Piden que no haya "perdón bonificado" para infracciones de tránsito gravísimas Estas faltas son, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad o bajo efecto de estupefacientes, manejar inhabilitado o no respetar la señal de luz roja de los semáforos. Desde el Concejo solicitan que éstas se eximan de regímenes excepcionales y facilidades de pago. Estas faltas son, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad o bajo efecto de estupefacientes, manejar inhabilitado o no respetar la señal de luz roja de los semáforos. Desde el Concejo solicitan que éstas se eximan de regímenes excepcionales y facilidades de pago.

Con un proyecto de ordenanza ingresado y en comisiones, un concejal propone que, para las faltas de infracciones de tránsito consideradas “gravísimas”, los infractores sean excluidos de todo régimen excepcional de regularización, es decir, bonificaciones y facilidades de pago. Se incluyen multas pendientes de trámite o multas con sentencia, cuya aplicación sea competencia del Tribunal de Faltas Municipal.

Las infracciones de tránsito gravísimas están tipificadas en el artículo 9 ter. de la Ordenanza N° 10.017 (Reglamento General de Tránsito de la ciudad). ¿Cuáles son? “Conducir en estado de manifiesta alteración psíquica o de ebriedad o bajo la acción de estupefacientes o con impedimentos físicos o nerviosos que dificulten el manejo; conducir estando legalmente inhabilitado para hacerlo o con la habilitación suspendida

por ineptitud; no respetar la señal de luz roja de los semáforos o las indicaciones de prohibición de paso de los agentes de tránsito, con ostensible y manifiesta intensión de no acatamiento, y disputar carreras en la vía pública”.

Cada una de esas infracciones al volante consideradas gravísimas tiene su sanción administrativa y pecuniaria en el Régimen de Infracciones y Penalidades de la ciudad (Ordenanza Nº 7.882). Así, por ejemplo, manejar ebrio o bajo los efectos de estupefacientes carga con una multa de 190 a 1900 Unidades Fijas (UF), cuyo valor actual es de 28,59 pesos —en términos económicos, entre $ 5.500 y $ 55 mil— o inhabilitación de hasta 180 días. Y en el caso de disputar carreras en la vía pública (“picadas”), las multas van desde las 800 hasta 8000 UF —$ 23 mil hasta casi $ 230 mil— e inhabilitación para conducir por hasta 360 días.

Más allá de estos valores, desde el municipio se impulsan regularmente planes de pago con bonificaciones y convenios de pago. En agosto fue el último, donde se dispuso un 40% de descuento para las multas de tránsito de 2017 y de años anteriores. La intención es que los infractores se puedan poner al día con sus deudas. Lo que propone este proyecto es dejar afuera ese “perdón bonificado” a los infractores de multas gravísimas.

No obstante, la aplicación de estas excepciones “no inhabilita al contribuyente a acceder a beneficios y planes de pago para abonar cualquier otro tipo de infracciones o multas, siempre y cuando no estén clasificadas como gravísimas”, aclara el texto de la iniciativa legislativa.

No a conductas temerarias

“Día tras día debemos lamentar noticias de fallecimientos por siniestros viales. Una conducta temeraria hacia los demás en la vía pública no debe tener beneficios, sino el apego directo a la norma y a su sanción”, le dijo a El Litoral el edil Sergio Basile (FPCyS), que impulsa la norma, la cual se suma a otras de sobre misma temática sancionadas por el Legislativo local, como las ordenanzas de Conductor Designado y de Alcoholemia Cero.

En los fundamentos del proyecto, Basile sostiene que de existir el principio de proporcionalidad en infracciones y multas de tránsito, se determinaría el “castigo” que se le aplica a una persona. Este principio “debe guardar relación con el daño o el peligro causado por su conducta: a mayor gravedad, mayor sanción. Esto, que resulta obvio, no se ve reflejado en los beneficios extraordinarios a los que acceden oportunamente los conductores de la ciudad”.

Si se considera que las infracciones gravísimas que determina el Reglamento de Tránsito “conllevan un factor de riesgo muy alto para la integridad física tanto del conductor como de sus acompañantes o de terceros involucrados”, se considera fundamental —en materia de prevención y sensibilización en seguridad vial— “exonerar de beneficios administrativos y económicos a estos infractores, exceptuándolos del beneficio de pago en cuotas o accediendo a regímenes de regularización”. Con todo, el espíritu de la propuesta es “generar conciencia vial”, concluye el texto. “Día tras día debemos lamentar noticias de fallecimientos por siniestros viales. Una conducta temeraria hacia los demás en la vía pública no debe tener beneficios, sino el apego directo a la norma y a su sanción”, dice el concejal Sergio Basile.