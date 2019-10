https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Madelón no toca nada y pone el mismo equipo que le ganó el clásico a Colón con gol de Mazzola. Se espera un lleno total en 60 y 118: de la mano de Diego, Gimnasia volvió al triunfo.

A las 13.15 visita a Maradona en La Plata Unión sueña con un domingo de "10"

El hincha tiene esas ocurrencias increíbles: “¡Justo antes de jugar con nosotros tiene que ganar su primer partido Maradona!”. Y fue así nomás, a pesar que Unión ganó “el partido” que le quedaba en el semestre con ese 1-0 a Colón con gol de Mazzola. Y como dijo el propio Madelón: “Desde Rosario Central que empezamos un nuevo campeonato”. Lo que está claro es que este domingo, Día de la Madre, le plantea un desafío en un Bosque que no será una cancha sino una verdadera caldera. La caldera del “Lobo”.



Es que de la mano de Maradona, el mismo equipo que perdía con todos y no le ganaba a nadie, sumó tres puntos en Mendoza. Entonces, en 60 y 118 el agite es mayor a cuando fue presentado el “10” como entrenador. Ahora, creen que el milagro de la salvación con el descenso no es algo imposible.



En La Plata sólo se habló de las cábalas de Maradona y su tremendo imán motivador, como cuando explicó de qué manera le dijo al paraguayo Ayala que debe impactar la pelota para patear los tiros libres. En Santa Fe, el Mundo Unión intentó olvidar rápidamente las burbujas del clásico ganado y también aislarse de lo que será el marco especial en las diagonales.



“Acá hay varios muchachos con pasado en Gimnasia: Moyano, Bonifacio, Mazzola, Bou. Y también este cuerpo técnico: estuvimos un año en ese club y hay mucha gente conocida. Vamos a llegar y nos van a empezar a decir que aflojemos...que ellos necesitan los puntos para no descender. Y encima la figura de Maradona. Tenemos que concentrarnos y enfocarnos en lo nuestro”, avisó Leonardo Carol Madelón.



Los dos equipos vienen de sonreir, por lo que es casi lógico lo que hace Maradona con Gimnasia y Madelón con Unión: Diego sólo toca un puesto para devolverle la titularidad a Licht y Leo pone los mismos de la gran alegría contra Colón en el clásico ciudadano.



El fútbol argentino se rende a los pies del mito Maradona...Y el Mundo Unión le hace un altar al mito Madelón. Se cruzarán a las 13.15 de un domingo en el Bosque de La Plata. Ahí mismo donde Unión buscará un domingo de “10’ enfrentando a El Diez.

Licht por Torsiglieri en el “Lobo”



Gimnasia se instaló en predio “Julio Humberto Grondona” que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza, para seguir con su preparación de cara al compromiso de mañana ante Unión. El técnico albiazul, Diego Maradona, volvió a probar el mismo equipo que utilizó en un táctico el miércoles pasado, con una sola modificación con respecto a la alineación que visitó a Godoy Cruz en Mendoza.



Si bien no fue confirmado por el DT (todo se maneja con mucho hermetismo), es prácticamente un hecho que el Bochi Licht ingrese por Marco Torsiglieri en la defensa. Esa sería la única variante de nombres, ya que además habría una posicional por que el juvenil Guiffrey pasaría a la zaga central.



El primer turno de tareas fue en Estancia Chica donde no estuvo Maradona, por lo que sus ayudantes de campo Sebastián Méndez y Adrián González estuvieron al frente.



Luego de una fuerte entrada en calor con el profe Hernán Castex, hubo ejercitaciones con pelota en la cancha de césped sintético ubicada a metros del Campus.



La actividad duró hasta el mediodía, para dar paso luego al almuerzo, y posteriormente todo el plantel se subió a un ómnibus y se trasladó hasta el predio de AFA.



Y en Ezeiza esperaba la llegada del grupo Maradona, que estuvo al frente de la tarea vespertina que se desarrolló desde las 18. Precisamente allí el entrenador paró a los once nombres titulares antes mencionados para cumplir un rato de fútbol ante los suplentes.



Todo terminó con ejercicios de elongación, y así quedaba atrás una intensa jornada que dió lugar para encarar la cena y el descanso. Hoy habrá un repaso de las jugadas de pelota parada tanto en ataque como en defensa, y luego todo terminará con fútbol reducido.



Una vez terminado el entrenamiento, el cuerpo técnico dará a conocer la lista de 18 ó 19 jugadores que se quedarán concentrados para el partido. Y no será fácil para Maradona tener que elegir los que irán al banco de suplentes, ya que son siete lugares para por lo menos diez futbolistas que están en condiciones de ser recambio. Esto teniendo en cuenta los regresos de Licht y Franco Mussis que no estuvieron en consideración ante el Tomba. El resto de los futbolistas que no estén en la lista, emprenderán el regreso hacia nuestra ciudad.