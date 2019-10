Viviana Canosa ¿sale con Alberto Fernández?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora televisiva confirmó que está separada de Alejandro Borensztein y le pegó al kirchnerismo.

La conductora televisiva confirmó que está separada de Alejandro Borensztein y le pegó al kirchnerismo.

La periodista Viviana Canosa confirmó que finalizó su vínculo amoroso con Alejandro Borensztein con quien tiene una hija. "Nos separamos hace tres meses, en buenos términos. Está todo bien, somos una familia para siempre. Por suerte ahora que se da a conocer la noticia yo ya estoy entera de nuevo", dijo la conductora de Canal 9 en el programa Involucrados, aquí y ahora (América).

"Fue muy doloroso, hicimos todo para salvarlo, sobre todo porque tenemos una hija. Pero hay incompatibilidades, la llegada de mi programa de tele, con mucha exposición, es muy intensa mi vida, le dedico mucho tiempo a la tele. La pasé horrible, pero ya pasó", agregó, antes de hablar de los rumores que la vinculan con Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos.

"Me causó mucha gracia y a la vez mucho dolor. Me dio entre vergüenza ajena e incomodidad, me incomoda. Lo siento como una campaña o algo así, me parece raro", disparó.

"Yo invito a todos los políticos, no sé podrían haberme inventado un romance con Pichetto que viene esta noche", especuló.

Al ser consultada sobre el rumor fue parte de la campaña de Fernández, Canosa la dejó picando. "Sacá tus conclusiones. Cuando yo me fui de la tele que me echaron del canal, la campaña había sido del kirchnerimo y me quedé sin laburo durante seis años. Me extraña mucho, porque yo lo invito a Macri tanto como a Fernández. Invito a todos los candidatos y lo hago personalmente. Genero un vínculo con todos los candidatos y todos los periodistas, tengo buena onda con todo el mundo". recalcó.

