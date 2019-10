Verónica Castro celebró su cumpleaños y habló de "La casa de las flores"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El día que se estrenó La Casa de las flores por Netflix, Verónica festejó sus 67 años, y su primer cumpleaños retirada de la actuación. Pero no estuvo sola, porque estuvo rodeada del amor de su familia, amigos y de sus fans.

Después anunciar su retiro del mundo de los espectáculos debido la polémica que vivió luego de entablar una guerra de declaraciones con Yolanda Andrade por su supuesta boda, Verónica Castro prefirió estar alejada del escándalo y de la farándula y celebrar en paz su cumpleaños.

Verónica a pesar de estar retirada de la actuación, sigue manteniendo la amistad de personas como Susana Giménez, quien la saludo desde su cuenta de Instagram.

La actriz festejó su cumpleaños número 67 rodeada del amor de su familia, amigos y de sus fans, quienes a través de las redes sociales la llenaron de emotivas felicitaciones, “Siento que hice un gran festejo, ya que estuve rodeada del amor de toda mi gente”. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la de su nieta Rafaela, quien le cantó las mañanitas a la actriz.

Verónica Castro también utilizó su perfil oficial de Twitter para compartir una serie de fotografías junto a su nieta y presumir la carta que Rafaela le escribió con motivo de su cumpleaños. “Mi regalo lo hizo solita. Me encantó”, contó.

Lo sorprendente es que el día que su cumpleaños se estrenó la segunda temporada de La casa de las flores (Netflix), y sus fans lamentaron la desaparición de Virginia de la Mora, personaje encarnado por Verónica Castro quien hace unos días atras dijo: “Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio. Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. Es todo, o es nada, ya sabes que así soy yo”.

Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Darío Yazbek vuelven un año más tarde a protagonizar la segunda temporada de La casa de las flores. Después de la partida de Virginia y la venta de la florería, los De la Mora tratarán de ponerse de pie y afrontar la muerte de la matriarca

Sus seguidores le piden que reconsidere su idea de no volver a los escenarios, todo apunta a que la actriz no quiere dar el brazo a torcer y seguir alejada, por eso este año quiso celebrar su cumpleaños más tranquila e ignorando los malos comentarios y agradecer cada una de las felicitaciones que sus fans le enviaron por Instagram.

