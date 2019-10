Reforma: la oposición analiza pedir una sesión especial para el martes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El peronismo y sus aliados tratarán de consensuar el proyecto y garantizar los votos necesarios esta semana. Todos los sectores de la UCR se reunieron anoche y no lograron posición común. Miguel Lifschitz conversó con los principales referentes del Frente. “Discutimos diputado por diputado”, admitieron desde esa coalición.

La oposición y algunos otros aliados analizan solicitar una sesión especial para el próximo 29 de octubre, en la Cámara de Diputados. Así lo confirmó a El Litoral Alejandro Boscarol, quien precisó que la intención es llevar ese día al recinto el proyecto que declara la necesidad de reforma de la Constitución Provincial. Sería un nuevo dictamen sobre la base del expediente que ya tiene estado parlamentario. Antes -entre jueves y viernes de esta semana-, intentarán demostrar públicamente el grado de consenso que haya alcanzado el proceso. Pero ello sería sólo si pueden reunirse en una foto o a través de las firmas en un texto, los nombres de los 34 legisladores que deberían avalar la iniciativa. Porque como se dijo, únicamente con el apoyo de algunos legisladores del oficialismo es posible lograr la mayoría necesaria para obtener la media sanción del proyecto. Ese es el elemento que perturba por estas horas al Frente Progresista. “Estamos discutiendo bloque por bloque, legislador por legislador”, confirmó a este medio el diputado socialista Julio Garibaldi. La expresión grafica lo ajustado de los votos en un sentido y en el otro. El legislador ratificó que el PS está en contra del intento del PJ que “casi a libro cerrado y en diez días”, quiere aprobar la reforma. Pero no pudo hablar por todos sus pares de bancada. “Se discute diputado por diputado -insistió-. La verdad es que las posiciones se construyen así, debatiendo y discutiendo. Acá nadie se lleva puesto a nadie de las narices, ni del oficialismo ni de la oposición. Se discute uno por uno”, sostuvo.





“Estamos en el proceso de intentar unificar (posiciones) para que la oposición no cuente con los números como para que puedan avanzar con esa sesión (especial)”, reveló. “Esta Legislatura -acotó- ya discutió el tema. El propio PJ lo reconoció. Ahora quieren que aprobemos una reforma que no sabemos en qué va a consistir; que puede incluir trasladar la capital o plantear la privatización de las empresas que actualmente están en manos del Estado. Son atajos que toma el peronismo vaya a saber uno para qué”, advirtió.









Garibaldi participó este martes de la inauguración de un jardín de infantes en barrio Acería. Allí también estuvo Miguel Lifschitz, pero evitó el diálogo con la prensa. El gobernador presidió el lunes por la noche en su despacho de la ciudad de Rosario -como lo había adelantado El Litoral- una extensa reunión con los principales referentes del Frente. Estuvieron Antonio Bonfatti, Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Carlos Fascendini, Felipe Michlig, Joaquín Blanco, Julián Galdeano -hoy en Cambiemos- y Pablo Javkin. El intendente electo de Rosario hizo fuertes planteos sobre la necesidad de refundar la coalición gobernante y de pensar otros mecanismos y modos de conducción. Se habló de la reforma, pero sin que se llegase a formalizar una posición común. La conversación tendría una continuidad el próximo jueves en esta capital.





Antes del encuentro con Lifschitz, se reunieron en Rosario los principales referentes de todos los sectores internos del radicalismo. Estuvieron desde Pullaro hasta José Corral. Habían sido convocados por Galdeano como presidente de la fuerza, también para fijar posición unánime sobre la reforma; no se logró.





Al acto presidido por el gobernador en Acería también asistió la ministra de Educación. Claudia Balagué pertenece al espacio político liderado por Eduardo Di Pollina, quien fundó su propia línea interna en el PS (Bases) y días atrás se reunió con el candidato a presidente del peronismo, Alberto Fernández. En diálogo con la prensa, la funcionaria adelantó su voto a favor de dicha fórmula (ver aparte), y con respecto al proceso de reforma constitucional en Santa Fe, rechazó la jugada peronista. “Es bastante raro que en doce años, (el PJ) se haya negado a reformar y en un mes estén tan apurados para hacerla. Estoy a favor de la reforma, pero tiene que ser con amplios consensos y en un diálogo que seguramente se dará durante los próximos cuatro años”, planteó.





—¿Eduardo Di Pollina podría votar a favor de la reforma en esta instancia que propone el PJ? -consultó El Litoral.





—Creo que sería importante que le preguntan a él. No lo hemos charlado.







El voto de Balagué

Claudia Balagué adelantó su voto favorable por el binomio presidencial del peronismo. “No estuve de acuerdo con la fórmula de Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey. Es conservadora y no representa al Frente Progresista. Como espacio, hemos definido ante las alternativas que hoy tenemos y sobre la base de que el macrismo ha hecho mucho daño, que el camino es Alberto Fernández”, expresó. De todos modos, dejó en claro que para la categoría de diputados nacionales respaldará la lista que encabeza el dirigente socialista Enrique Estévez.