Investigan si Fernández intentó desintegrar el cuerpo de Alurralde con ácido

El juez Rodolfo Mingarini dictó la prisión preventiva sin plazos para el hombre de 66 años, acusado de la desaparición y muerte de su pareja, ocurrida la semana pasada.

La autopsia de Ana María Alurralde reveló que la parte superior del cuerpo presentaba un notorio deterioro, lo que no se condice con el tiempo que llevaba desaparecida (menos de 48 horas), a excepción de que haya sido expuesto a algún producto corrosivo, tendiente a hacer desaparecer el cadáver.



Consultada sobre la presencia de “ácido muriático” en la bolsa que tenía la víctima en la cabeza al momento de su hallazgo, la fiscal de Homicidios, Ana Laura Gioria, respondió que “eso está siendo objeto de análisis en laboratorio”. “Lo que sí puedo adelantar, porque así consta en el informe preliminar de autopsia es que la parte superior del cuerpo de la víctima presentaba un deterioro compatible con sustancias de ese tipo”, afirmó. Fue a raíz de una pregunta en rueda de prensa, este miércoles, al término de la audiencia de prisión preventiva celebrada en los tribunales locales.





Previamente, el juez penal Rodolfo Mingarini, ordenó la medida cautelar de encierro para Santiago Daniel Fernández, de 66 años, quien era pareja de Ana María Alurralde y quien había denunciado su desaparición el viernes 18 de octubre por la tarde en la Comisaría 6ta.





Sin discusión





A diferencia de otros casos, la audiencia fue breve porque no hubo discusión en cuanto a la pretensión fiscal, ya que la defensa de Fernández, ahora a cargo de los abogados particulares Martín Peón y Ramiro Carrasco, optó por no confrontar con la abultada evidencia existente en la carpeta judicial.





“El juez Mingarini dispuso la prisión preventiva por el femicidio de Ana Alurralde en una audiencia en la cual no se hizo el desarrollo completo de toda la evidencia, porque ya había sido adelantada a la defensa y no se opuso, directamente accedió y entendió, al igual que la fiscalía que son elementos lo suficientemente contundentes como para imponer por ahora la prisión preventiva”, informó la fiscal Gioria.





Sobre dicha evidencia, reconoció que “hubo avances incorporados al legajo: se recibió el informe preliminar de autopsia, así como de laboratorio, fotografía y planimetría -del domicilio de la pareja y del lugar donde se encontró el cuerpo-; y todos vienen a corroborar lo que la fiscalía plantea como imputación”.





La imputación





El lunes la Dra. Gioria, junto a su par Gonzalo Iglesias, imputó al detenido como autor probable del delito de “homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, habiendo mediado violencia de género”. Según la hipótesis fiscal, Santiago Daniel Fernández es responsable por haber dado muerte, de manera violenta, a quien fuera su pareja durante más de veinte años, Ana María Alurralde, de 59 años, hermana del juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde.

Además, sostuvieron que el hecho ocurrió en la casa que ambos compartían, en calle Regis Martínez al 4000 del barrio Schneider, entre la tarde del jueves 17 de octubre y el viernes 18. Si bien el hombre había denunciado un robo -faltaba el auto y una tabla de planchar- y pedido de paradero -había desaparecido su mujer-, los peritos de la Policía de Investigaciones detectaron manchas de sangre humana en la vivienda, lo que hacía presumir que un episodio violento se había suscitado allí, y fue ocultado de manera deliberada por el dueño de casa.





El auto fue encontrado el sábado por la mañana, y pasado el mediodía fue hallado el cuerpo de la mujer, en una zanja de General Paz y calle Las Mandarinas, en jurisdicción de Ángel Gallardo, al norte de la ciudad capital.





Este miércoles, la fiscal reiteró que la causa probable de la muerte serían “dos golpes que recibió en dos sectores distintos de la cabeza”, aunque aclaró que “restan los análisis de laboratorio e histopatología”. También afirmó que “desde un primero momento manejamos la hipótesis de esta situación doméstica”, lo que descarta cualquier vinculación con la actividad que realiza su hermano como juez federal de la nación. Y que “en principio manejamos la hipótesis de que lo hizo solo”, es decir, sin la colaboración de terceros.





Sometimiento permanente



Sobre el contexto de violencia de género, la fiscal Ana Laura Gioria fue contundente en cuanto que “tanto la hija del imputado como el hijo de la víctima, sus hermanos y allegados, relataron una situación permanente de sometimiento respecto de su pareja”.





Como patrones comunes rasaltó que Fernández le indicaba a Ana “dónde podía ir y donde no, le controlaba los mensajes de teléfono y las llamadas debía realizarlas siempre en altavoz para que él escuchara”. Además, dijo que ella “había dejado de hacer sus actividades deportivas y recreativas para ‘no ocasionarle disgustos’, según ella misma decía y todo esto es lo nos contextualiza en esta relación desigual y de violencia de género”.