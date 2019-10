https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bebía "desde adentro"

Lo acusaron de manejar ebrio, pero su propio cuerpo generaba alcohol

En un principio, los médicos no creían que este hombre pudiera presentar estos síntomas sin haber bebido alcohol. Se le trató con depresivos y se le ofreció terapia psicológica, pero no fue hasta tres años después de sufrir los síntomas que no se le diagnosticó correctamente lo que tenía.

