Antártida: se desprendió un iceberg del tamaño de Londres

Capturada por la misión Copernicus Sentinel-1 de la ESA, esta imagen multitemporal de colores falsos muestra la ubicación anterior y posterior del iceberg producido por este desprendimiento de la plataforma de hielo antártica.

El azul muestra el iceberg antes de la separación, tomado el 20 de septiembre, mientras que el rojo es donde estaba el iceberg el 19 de octubre después del desprendimiento. Se pueden ver pequeños fragmentos rojos del iceberg flotando en las proximidades de D28.

