Domingo 27.10.2019

15:56

River-Colón: el duelo entre Gallardo y Lavallén, ex compañeros en años gloriosos

El choque de dos finalistas que van a poner lo mejor el martes

El Pulga Rodríguez está recuperado, pero la idea de Lavallén sería no arriesgarlo hasta el 9 de noviembre. El resto del equipo sería el que jugará la final ante Independiente del Valle, en La Nueva Olla.

¿Hasta el 9 no juega? El Pulga Rodríguez en acción ante Godoy Cruz, la noche que se lesionó el tobillo. Esto pasó hace una semana, pero fue suficiente para que esté totalmente recuperado. Sin embargo, la idea de Lavallén es que no juegue hasta el 9 de noviembre. Foto: Luis Cetraro



Foto: Luis Cetraro

Pablo Lavallén y Marcelo Gallardo se conocen. Compartieron tiempos de jugador en River. Uno, Lavallén, jugaba de defensor; el otro, Gallardo, era el típico enganche. El martes se volverán a ver las caras y seguramente habrá un gran abrazo entre ambos. Uno es finalista de la Copa Libertadores (Gallardo) y el otro de la Sudamericana (Lavallén). Ambos representan al fútbol argentino en los máximos torneos y se preparan para sendas finales. Pero el martes coinciden en algo: quieren poner “todo”. Y así parece que será. O por lo menos “casi todo”. En Colón, la gran pregunta es: ¿qué hará Lavallén con el Pulga Rodríguez?. Desde lo estrictamente clínico, está recuperado. Es decir, si Lavallén lo quiere poner y si considera que es importante para este partido, está en condiciones de hacerlo. Pero habrá que ver, a 11 días de la final, si resulta conveniente que juegue. El sábado, Colón tendrá el último compromiso antes del partido en La Nueva Olla de Asunción. El rival será Atlético Tucumán y allí surge la discusión respecto de qué hará. Más allá de que nada se dijo respecto del equipo, la idea de Lavallén sería la de poner lo mejor y casi todos los titulares en el partido contra River en el Monumental y ver, de acuerdo a cómo terminan, si es conveniente que se repita el sábado en el Brigadier López. En este último caso, es muy posible que haga un mix o que directamente jueguen los suplentes. La discusión es si realmente conviene que el plantel no haga fútbol competitivo. Es decir, cuidar a los jugadores y que no jueguen, también puede resultar contraproducente. De todos modos, serán 11 días solamente los que pasarán sin que tengan fútbol de competencia. Tampoco es demasiado como para que genere el efecto inverso. ¿El candidato? Gabriel Esparza tiene chances de ser titular en el encuentro del martes en el Monumental. Lavallén quiere poner el equipo que irá a La Nueva Olla, pero sin el Pulga.Foto: Pablo Aguirre La base titular que tiene Lavallén es con Burián; Vigo, Olivera, Ortiz y Escobar; Zuqui, Aliendro, Lértora y Estigarribia; Morelo y el Pulga Rodríguez. En el caso de que no juegue el Pulga, podrían surgir algunas alternativas, como la de Bernardi, que es el primer jugador al que el técnico recurre a la hora de efectuar alguna modificación. Claro que, en este caso, el ingreso de Bernardi sería para que ocupe un lugar arrancando desde atrás y el equipo volvería a tener un solo punta neto, algo que no fue productivo cuando el técnico lo utilizó. La otra alternativa que maneja el técnico es que juegue como titular Gabriel Esparza. Es un jugador de características parecidas a Bernardi, pero quizás más ofensivo o con un posicionamiento más adelantado. En este caso, estaría más cerca, de jugar Esparza, de poner un hombre arriba para que lo acompañe a Morelo. En River, el panorama es exactamente el mismo. Ya en la final de la Libertadores y en semis de la Copa Argentina, River va por todo. Y quiere dar pelea en la Superliga, donde marcha sexto a tres puntos de los líderes Boca y Argentinos. Pura alegría. De la Cruz, Casco, Nacho Fernández y Matías Suárez en un alto en el entrenamiento millonario. Seguramente, una multitud irá el martes al Monumental para festejar la nueva eliminación a Boca en la Libertadores. River está “dulce” y Gallardo pondrá lo mejor para recibir a Colón. Foto: Gentileza Olé Marcelo Gallardo cuenta con toda su tropa a disposición, salvo Bruno Zuculini y Germán Lux (se recuperan de diferentes lesiones). Nico De la Cruz llegaría por su parte al partido del martes a pesar de una molestia en el tobillo izquierdo. Así, Gallardo podrá poner lo mejor para recibir al Sabalero en su casa, buscar sumar de a tres y, de paso, festejar por una nueva eliminación a Boca. Además, después de no haber tenido acción durante el fin de semana por las elecciones, necesita darle rodaje a su equipo. Entonces, de no mediar inconvenientes, el once para enfrentar a Colón por la Superliga será: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Pérez, Palacios, De la Cruz; Borré y Suárez. “Tenemos un plantel muy bueno, pero corto”. Pablo Lavallén Entrenador de Colón 4 títulos Ganó Pablo Lavallén como jugador de River: los torneos Apertura de 1991, 1993 y 1994 y la Copa Libertadores de 1996. 2 victorias Solamente ha logrado Colón en el Monumental. Jugando River como local se enfrentaron en 34 oportunidades, con 24 triunfos de River, 8 empates y sólo dos triunfos rojinegros. El último fue en el Inicial 2013 (2 a 1) y el otro fue en el Apertura 2007 (2 a 0). 4 años Hace que River y Colón no juegan en el Monumental. Los últimos cuatro partidos se disputaron en el Brigadier López (dos empates y dos victorias sabaleras), en tanto que el último partido en el Monumental fue en el 2015 y ganó River por 3 a 1. “Sabemos la exigencia que hay en Argentina y tener un ciclo como el que está teniendo Gallardo en River es comparable con el que tuvo Bianchi en Boca. No hay registros de algo así en el fútbol argentino”. Pablo Lavallén Entrenador de Colón Fueron compañeros en el título de la Libertadores 1996 Pablo Lavallén y Marcelo Gallardo compartieron el plantel de River que obtuvo la Copa Libertadores de 1996. Lavallén usó la camiseta número 14 en ese torneo y Gallardo la 10. La lista de buena fe de River fue la siguiente: Germán Adrián Ramón Burgos, Celso Rafael Ayala, Guillermo Daniel Rivarola, Hernán Edgardo Díaz, Leonardo Rubén Astrada, Juan Andrés Gómez, Ramón Ismael Medina Bello, Matías Jesús Almeyda, Enzo Francescoli, Marcelo Daniel Gallardo, Hernán Jorge Crespo, Roberto Oscar Bonano, Enrique Ernesto Corti, Pablo Hernán Lavallén, Leonel Fernando Gancedo, Gustavo Adrián Lombardi, Joaquín Andrés Irigoytía, Néstor Gabriel Cedrés, Ricardo Daniel Altamirano, Arnaldo Ariel Ortega, Marcelo Alejandro Escudero, Gabriel Omar Amato, Juan Pablo Sorín, Facundo Luis Villalba y Matías Biscay, bajo la conducción técnica de Ramón Ángel Díaz. La particularidad de esta lista, es que Hernán Díaz e Irigoytía jugaron también en Colón, mientras que Leonardo Astrada fue entrenador del equipo. Por su parte, el “Negro” Altamirano fue jugador de Unión. Canje Este domingo, por los comicios nacionales, se suspendió el canje de las entradas para la gran final ante Independiente del Valle. Se reanudará este lunes de 9 a 18, recordando que no será hasta el martes, como se había determinado en un principio, sino hasta el miércoles 30.