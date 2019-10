https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.10.2019 - Última actualización - 10:14

10:11

Mirada desde el sur (por Raúl E. Acosta) Loco, socorro, todos son rojos Terminaron las elecciones. Se asentará la polvareda, volveremos a los temas que están demorados desde el 17 de junio de 2019. H

Por Raúl Emilio Acosta

Terminaron las elecciones. Se asentará la polvareda, volveremos a los temas que están demorados desde el 17 de junio de 2019. Hace demasiado tiempo. Tiempo de fracasos, por otra parte. De desconcierto, yerros y caprichos.

El socialismo no asume que perdió. El 16 de junio perdió. Ya está bueno el tiempo de duelo. Algunos no lo asumen. Perdieron. Ahora hasta las Elecciones Nacionales pasaron.

Los números de la provincia no son los mejores, por el contrario, más allá de la demora en comunicarlos, no se pueden ocultar. Algunos olvidan mencionarlos, otros sugieren... “si ya se van, para que fastidiar...”.

No comparto ese criterio que algunos colegas santafesinos, tan panegiristas que asustaban, como algunos colegas rosarigasinos, tan militantes que se tornaban increíbles, suponen necesario. En rigor suponen necesario el olvido y la indulgencia sobre las cuentas públicas que son eso: públicas, que también significa dinero de todos. Bien usado. Mal usado. De eso se trata.

Repetiré el título como advertencia: Socorro, todos los números provinciales están en rojo. Hay que trabajar con estas cuentas públicas. Afrontarlas. Asumir el despiole y el uso desparejo. Comunicarlo. Dilatar el blanqueo, la virtual cesación, es tonto.

De hecho que IAPOS, Salud, Seguridad y sueldos entregados con descubiertos bancarios, son la primera aflicción para mañana, pero miremos el horizonte: le dejan a Perotti balanzas descalibradas (descalibradas porque no tienen todos los números en sus platillos, las entradas y salidas) y balances inauditos.

Tal vez allí esté el desencuentro de Lifschitz y Perotti y, también, debe leerse allí el “estilo tero”, el intento por cambiar el eje. El tero canta en un lugar, pero la mamá tero pone los huevos en un nidal que está lejano al lugar del canto; así el socialismo desvía de este eje: economía despanzurrada, el problema central de su administración a la hora del balance y el adiós (sí, claro, no olvido Inseguridad. Urbana).

Tal vez el paso de Binner a Bonfatti y de éste a Lifschitz, año tras año, permitía el silencio y asumir callados descalabros del anterior administrador facilitaba el supuesto: una impecable administración. Hoy no lo parece. Para resolverlo deberían sostenerlo con la información pública y total. No está, la que se conoce asusta.

El eje es este: la economía santafesina no es la mas cómoda, ni segura, ni certera, ni agradable. El peronismo recibirá una provincia endeudada y sin posibilidad de rascar la olla. Peor: el gobernador entrante es un CPN. No hay engaño ni disfraz posible.

TODOS SON SORDOS

En el peronismo todos son sordos. Lo aparentan para sacar ventajitas. El eje temático de senadores, diputados e influyentes falseados, comparten el juego del monito. No escuchan sobre este tema. No miran tampoco. No hablan.

Que el peronismo lateral esté discutiendo cargos (nunca se darán antes de tiempo, el 80% está resuelto, según la única voz autorizada) indica que no saben qué les espera. El desierto sin oasis y con anchoas por toda comida.

Los senadores que sueñan con subsidios, como los intendentes que añoran una revancha (el socialismo dio a comunas amigas dineros que negó a otras) no tienen idea que el barril se desfondó. Vacas flacas en el país, vacas flacas en la provincia y vacas flaquísimas en Rosario. Un tiempo horrible en economía.

Ayuda al desconcierto peronista la cantidad de nombramientos, adjudicaciones y resoluciones administrativo/económicas. Socorro. Todos los números en rojo y, desde el 17 de junio, resoluciones que comprometen contratos y pagos, junto a nombramientos que exceden los próximos 4 años... No es lo más saludable. El Estado no es una familia.

SOLOS, FLOJOS, CORTOS.

Tal vez no se dimensione el estado de descomposición del orden administrativo que hay en Rosario. Solos, flojos de papeles, cortos de efectivo.

El pago a proveedores es realmente cercano a la judicialización, ay, ay, “la muni” está en súper rojo con proveedores. De la provincia no se cree que puedan desviar fondos fácilmente. No hay empate.

La municipalidad de Rosario, según costos que todos admiten, debe actualizar el boleto urbano de 32 a 75 pesos... menos los subsidios municipales, provinciales y nacionales. Esa bomba explotará algún día. Después del 11/12/19.

Javkin piensa que la promesa de Perotti de boleto gratis para obreros y estudiantes lo salvará, que los empresarios mentirán sus costos, como en el tiempo K, y que no deberá afrontar el fracaso del TUP (Transporte Urbano de Pasajeros) que dejó a Rosario sin licitaciones cumplidas, ni servicios bien prestados.

Al menos 20 titulares de diarios adjudicando, anunciando, resolviendo y nada de nada, no está resuelto ni cumplido. Todo lo contrario. Además no trajo votos porque nadie les creyó. Está falta la credibilidad socialista. Sueñan con el 2021 para la resurrección. Es su sueño. “Topos” a Javkin es la consigna familiar.

Así como en su momento afirmamos que Javkin no fue ni será socialista, debemos advertir: no fue, no es ni será un aliado directo del peronismo. Pactos de subsistencia tal vez los admita. Siempre estará en la vereda de enfrente del peronismo. Es su construcción política y es eso: un animal político con 50 años de vida según su documento. Todo para crecer, todo para conversar, todo para pactar. No será peronista jamás. El peronismo debería estar avisado.

Para entender el estilo sutil de Javkin recordemos que Fein, Leone, Irízar fueron sus opositores más encarnizados, que reconoce en la intimidad el desastre de la Administración Fein y puntualicemos: el socialismo perdió la provincia al perder Rosario en los votos provinciales y sólo la floja performance de Sukerman permitió que Javkin sea intendente, ya que el senador superó los 200 mil votos con holgura (Lewandowski es peronista) y Perotti le ganó a Bonfatti también con holgura, con más comodidad. En ese estilo sutil y en la debilidad de su total de votos está el silencio periodístico a Salud fuera de registro contable, Obra Pública sin posibilidad de tapar baches, Banco Municipal fuera de su órbita, Hacienda con números desconocidos y asombrosos por lo exiguos, recaudación impositiva a la baja, conversaciones con el socialismo por medio de un delegado y la Reforma Constitucional como un tema lateral que se coló por la ventana. Sueño 1: Primer intendente autónomo. Sueño 2: Gobernador. Javkin juega con plan A, B y C.

Apenas pase el tiempo de la alegría post electoral por los resultados nacionales los gremios comenzarán su pelea, una sola: el sueldo. Chau cláusula gatillo. Les entrego un eslogan que oí. El mejor sueldo es el que se puede cobrar. Así en el sur como en el norte. Cerremos la mirada desde el sur con lo que advertimos para noviembre y diciembre: todos locos por los cobros.

El eje es este: la economía santafesina no es la mas cómoda, ni segura, ni certera, ni agradable. El peronismo recibirá una provincia endeudada y sin posibilidad de rascar la olla. Peor: el gobernador entrante es un CPN. No hay engaño ni disfraz posible.