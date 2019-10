https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.10.2019 - Última actualización - 17:46

17:29

Formación contra la desinformación Es falso el tuit de Mujica felicitando a Alberto Fernández por el triunfo

- Se hizo viral, y fue replicado por medios argentinos, un tuit publicado por una “cuenta en homenaje” al ex presidente del Uruguay José “Pepe” Mujica.



- En la publicación, el falso Mujica felicita a la Argentina por “librarse del yugo del neoliberalismo” y a Alberto Fernández por haber ganado las elecciones nacionales el 27 de octubre último.



- José Mujica se ha reunido durante la campaña con el presidente electo, a quien calificó de “amigo”, pero no tiene ninguna cuenta en redes sociales, por lo tanto no afirmó eso.

Por Reverso

Un tuit en el que supuestamente el ex presidente del Uruguay José Mujica felicitó a la Argentina “por librarse del yugo del neoliberalismo” tuvo más de 80.000 interacciones en Twitter desde el 28 de octubre último. Además, varias capturas del tuit fueron publicadas más de 30 veces en Facebook. Sin embargo, Mujica no tiene ninguna cuenta en redes sociales, por lo tanto no afirmó lo que se le atribuye sino que se trata de una desinformación.

“Felicito a la Argentina por librarse del yugo del neoliberalismo. Felicito a @alferdez porque esta vez gano el pueblo. ¡Viva Argentina! ¡Viva Latinoamerica Unida! #ArgentinaVoto2019 #ArgentinaVota2019 #argentinaconalberto”, afirma la publicación desde la cuenta de Twitter @Mujicaec. El perfil lleva el nombre “Pepe Mujica” y tiene como foto una imagen del ex presidente uruguayo (2010-2015).



Portales como Diario Registrado y Chaco24Noticias publicaron artículos sobre la supuesta felicitación de Mujica a Fernández mediante ese tuit, viralizado un día después de que el candidato por el Frente de Todos resultara electo en primera vuelta. Fernández venció al actual mandatario, Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), con el 48,10% de los votos contra el 40,37%, según los datos del escrutinio provisorio.

Captura de pantalla del artículo de Diario Registrado, realizada el 29 de octubre de 2019.

Sin embargo, Mujica, de 84 años, no tiene cuentas oficiales de redes sociales. De hecho, la cuenta @Mujicaec no lleva el sello azul de autenticidad otorgado por Twitter, y en la biografía se puede leer: “De orígenes tupamaros, de cepa. Cuenta en homenaje a Mujica sus discursos y su ideología es transmitida”.

No es la primera vez que un tuit de esta cuenta se hace viral. El 9 de octubre último, AFP Factual verificó otro tuit falso de @Mujicaec, vinculado a las recientes protestas en Ecuador.

Mujica, recientemente electo senador en Uruguay por el Frente Amplio para el período 2020-2025, apareció junto a Alberto Fernández durante la campaña electoral argentina. A fines de mayo último, cuando Fernández anunció su precandidatura presidencial, viajó a Montevideo donde se reunió con Mujica, a quien calificó de “viejo y entrañable amigo”.

Vuelvo a encontrarme con un viejo amigo, un maestro y una gran fuente de inspiración para la misión que nos espera a los argentinos. #EntreTodos pic.twitter.com/Tniv18fZal — Alberto Fernández (@alferdez) May 31, 2019

Además, el 11 de octubre último, Mujica y Fernández dieron una conferencia conjunta en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Allí, el político uruguayo dijo a los estudiantes: “Miren, gurises, no sé el rumbo que tendrá la Argentina. Sé que saldrá de su angustia. Ha salido mil veces”.

Una portavoz de Mujica indicó a Reverso que el ex presidente uruguayo no dio ni dará declaraciones a la prensa este 29 de octubre.



Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp

y /ReversoAr en todas las redes