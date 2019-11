https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será este martes a partir de las 8 de la mañana, y estará a cargo del camarista Sebastián Creus. La Defensa Pública sostiene que no hay evidencias suficientes para inculpar a Juan Cruz Gambini.

Segunda instancia Fijan audiencia de apelación por el crimen de Julio Cabal

Juan Cruz Gambini será trasladado este martes a primera hora de la mañana a Tribunales, para una audiencia en la que se discutirá la pertinencia o no de la prisión preventiva, que le dictaran a fines de septiembre, por el homicidio del comerciante Julio Cabal. La medida de revisión fue solicitada por la Defensa Pública, que en aquella oportunidad cuestionó la fortaleza de la evidencia recolectada para atribuir un hecho de semejante gravedad. Por su parte, se espera que fiscalía y querella mantengan su posición incriminadora.



Según informó la Oficina de Prensa de la Corte, la audiencia -que será oral y pública- estará a cargo del juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia, Sebastián Creus, y su inicio está previsto para las 8, en la Sala N° 5 del primer piso de tribunales.



En tanto, se informó que por el bloque acusatorio actuarán el fiscal Jorge Nessier, en representación del Ministerio Público de la Acusación; y los abogados del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Federico Lombardi y Agustín Roubineau.



Postura de la defensa



La defensa técnica de Gambini continúa a cargo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), actuando por la misma, las abogadas Magalí Mazza y Leticia Feraudo.



Fueron estas últimas quienes durante la discusión de la cautelar el 24 de septiembre, se opusieron a la medida solicitada por la fiscal de Homicidios, Ana Laura Gioria y concedida por el juez penal de primera instancia Luis Octavio Silva.



“Este hombre no es el que aparece en el video, este hombre no es el que mató a Julio Cabal. Es inocente”, aseguraron entonces las Dras. Mazza y Feraudo, quienes a su vez marcaron la diferencia entre la moto descripta por un testigo y la que manejaba Gambini al momento de su detención. Por otra parte, cuestionaron la rueda de personas en la cual a criterio de la defensa el reconocimiento hubiera sido “negativo” de no ser por una pregunta al testigo que formulara la fiscalía.



Para robar



Gambini se encuentra privado de la libertad desde el viernes 20 de septiembre, cuando efectivos de la PDI lo atraparon en Villa del Parque, en las inmediaciones de las calles Gaboto y Crespo, en una moto que se presume era la misma utilizada para cometer el crimen.



Dos días después la fiscalía le atribuyó la autoría del delito de “homicidio doblemente calificado, por el uso de un arma de fuego y por disparar al ver que se frustraba su objetivo, que era el robo”.



Según la tesis acusadora, Gambini llegó por calle Mendoza, a bordo de una moto, que dejó estacionada frente a la fiambrería “Almacén del Norte” que la familia Cabal tenía en calle Urquiza 2215. Fue el martes 17 de septiembre, a las 13.15 y dentro del local estaban Julio y una empleada.



Ambos fueron sorprendidos en el momento en que se disponían a cerrar. El desconocido los apuntó con un arma de fuego de puño planteada, que luego se supo era un calibre 32’ y gritó: “Tirate al suelo o te mato, tirate al suelo o te mato”. La mujer obedeció, pero aparentemente el joven comerciante se sentó y comenzó a discutir fuertemente con el agresor. Luego se incorporó y en ese momento se habría producido algún tipo de forcejeo.



Gorra y videos



Hubo varias detonaciones, una de las cuales impactó a Julio Cabal en el pecho y le afectó pulmones y corazón. Fue trasladado por su padre, en un vehículo particular y falleció en el Hospital Cullen, a pesar del esfuerzo de los médicos.



El delincuente, escapó en moto por calle Salta. En su huida habría abandonado en el local una gorra a cuadros blancos y negros, de la cual se espera el resultado de las pruebas genéticas, para determinar si efectivamente le pertenecía a él.



Un testigo clave y las cámaras de seguridad públicas y privadas fueron la principal herramienta que utilizó la fiscalía para atribuir el delito al sospechoso. Además, se dijo durante la preventiva que Gambini llevaba puesto al momento de su detención un pantalón idéntico al que se puede apreciar en los distintos videos que registraron tanto la llegada como la huida.