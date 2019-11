Paso fronterizo: Montan un centro de control paralelo para colectivos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo confirmó el máximo responsable de Gendarmería en Asunción, el Comandante José María Valdez, quien junto con la Policía Nacional del vecino país delinearon el operativo de seguridad. De fondo, la historia de un gendarme correntino que parece imantado por el suelo santafesino.

El comandante principal José María Valdez, es el Oficial de Enlace de la Gendarmería Nacional Argentina en la embajada de Asunción, en la República del Paraguay, y uno de los responsables de dirigir el operativo de seguridad que contempla la movilización de más de 30 mil simpatizantes sabaleros hacia la frontera, en la provincia de Formosa.





Trabaja allí desde julio de 2018, tras un álgido recorrido por distintas dependencias del país, incluso en suelo santafesino, donde casi por azar, se convirtió en uno de los protagonistas centrales de la triple fuga de aquel caluroso verano de 2016, cuando los hermanos Lanatta y Schillaci fueron descubiertos una mañana en medio de un sembradío de soja.





Valdez, a quien se lo conoce por su apodo de “Oso”, fue el mismo que ese 7 de enero recibió un disparo de fusil en su brazo derecho por parte de Martín Lanatta, cuando junto con su compañero, el suboficial Encina, decidió internarse en el sojal para identificar esas “tres cabezas” que descubría el sol.





Las coincidencias no terminan ahí. Porque el 6 de noviembre del año pasado, es decir hace un un año exacto, el comandante debió viajar a Santa Fe para declarar como testigo y víctima en el juicio oral por el cual el trío de forajidos resultó luego condenado.





Largó una carcajada cuando conversando con El Litoral acerca de los pormenores del operativo próximo, le fue recordada aquella escena, en la que revivió un episodio que lo marcó para siempre. Y de aquella evocación, pasó de lleno a la conferencia de prensa que se celebró este martes en la Comandancia de la Policía Nacional del vecino país y de la que él fue parte.





“Hoy se hizo una conferencia de prensa en la Comandancia de la Policía Nacional donde se lanzó el operativo de seguridad. La gente tiene que venir a divertirse y volver. Asunción está preparada para una fiesta, para que el hincha de Colón disfrute de esa fiesta y vuelva a su casa”, dijo Valdez a modo de introducción y luego respondió preguntas:





--¿Cómo va a ser el operativo de control y seguridad para los que viajen a Asunción?





--Estamos trabajando muy fuerte en ese sentido, estamos montando un centro de control paralelo con apoyo de la provincia de Formosa y la municipalidad de Clorinda. 5 km antes de la frontera se montó un parque cerrado para trabajar con el transporte público de pasajeros, es decir micros y combis. Ahí van a trabajar la Gendarmería, Migraciones y Aduana de Argentina; con observadores de la Policía Nacional de Paraguay.

--¿Desde qué día y hora comienzan?





--A partir de que comience el desplazamiento de los primeros ómnibus de Santa Fe a Formosa. El operativo comienza hoy (por el miércoles) en forma general, y a partir de mañana jueves va a estar ese centro armado. Esperamos el flujo de vehículos de pasajeros más importante desde el viernes a la tarde en adelante.





--¿Qué pasa con los que van en auto?





--Si usted tiene vehículo particular va a poder hacer el trámite normal, tanto por Puerto Pilcomayo como por el Paso Internacional Clorinda-Puerto Falcón.

--¿Y los que van en cole?





--Si usted viene en transporte público de pasajeros (colectivo o combi), al llegar a Clorinda va a ser desviado al parque cerrado para control que va a estar preparado. Allí tendrán acceso a agua potable, baños, comida y todos los elementos básicos porque esa gente que viene en colectivo, más allá del trámite migratorio, se pensó en que necesita una asistencia que va a estar dada por la municipalidad de Clorinda.



--¿Qué va a pasar en la frontera?





--El cuello de botella está en el paso de frontera. Para evitar demoras lo que se hizo es duplicar el sistema de registración; no es que no va a haber registración, se va a controlar. Por ejemplo, no van a pasar bebidas alcohólicas. Para eso se va a duplicar el proceso de registración para tener más bocas de atención. Y también, por una cuestión de seguridad, a Paraguay van a entrar los ómnibus en tandem de a diez unidades, que se los va a ingresar y guiar en la ciudad.





--¿Qué distancia resta de la frontera al estadio?





--Son 35 km aproximados desde Puerto Falcón, de los cuales 25 km son de zona suburbana y 15 de zona urbana. Desde Puerto Falcón hasta el puente del Remanso hay una ruta de una mana; y desde el puente del Remanso al centro de Asunción empieza la ciudad.

--¿Qué tiempos de espera se manejan?





--Un vehículo que llega a puerto Pilcomayo y tiene que esperar la balsa para pasar, tarda 40 minutos, en ese lapos hace los trámites migratorios. Un vehículo que llega a San Ignacio de Loyola y realiza el trámite migratorio no tarda más de 10 minutos.





--¿Y para el sistema de micros?





--Un micro grande puede traer desde 40 a 60 pasajeros. Se coordinó con Migraciones sobre listas de pasajeros. El pasajero no se va a tener que bajar del colectivo a hacer el trámite personal como es todos los días. El que va a bajar es el coordinador del micro y se va a trabajar sobre listas. No obstante, va a haber control de identidades y calculamos que el procesamiento completo, trabajando con cuatro operadores por micro nos va a llevar un promedio de 20 minutos.





--¿Cuáles son las recomendaciones más importantes?





--Las recomendaciones más importantes son: que todas la persona deben tener DNI vigente; los que vengan con menores de edad deben traer partida de nacimiento y la autorización en caso de no viajar con los dos padres. Las personas que vengan particular, más allá de los documentos del auto al día, no se deben olvidar el seguro del Mercosur.