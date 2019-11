https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 09.11.2019 - Última actualización - 11:46

11:10

Los músicos Enzo Valls y Silvina Bosch harán un recital que se enmarca dentro de una iniciativa nacional que incluye 100 intervenciones en memoria de la destacada artista. Será el viernes 15 de noviembre, en El Retablo.

HOMENAJE A LEDA VALLADARES Compartir el canto Los músicos Enzo Valls y Silvina Bosch harán un recital que se enmarca dentro de una iniciativa nacional que incluye 100 intervenciones en memoria de la destacada artista. Será el viernes 15 de noviembre, en El Retablo. Los músicos Enzo Valls y Silvina Bosch harán un recital que se enmarca dentro de una iniciativa nacional que incluye 100 intervenciones en memoria de la destacada artista. Será el viernes 15 de noviembre, en El Retablo.

En sus diversas facetas (fue cantante, compositora, escritora y musicóloga) Leda Valladares dejó un frondoso legado a la música argentina. Es por eso que este año, cuando se cumple un siglo de su nacimiento, el espacio que lleva su nombre lanzó una iniciativa para la preservación y difusión del Canto con Caja, uno de sus estandartes principales. La misma consiste en 100 intervenciones que se desarrollan en todo el país hasta llegar al 21 de diciembre, día en que Leda cumpliría años, cuando están previstos más de cien encuentros simultáneos en distintos puntos de la geografía argentina.

En la ciudad de Santa Fe, esta amplia movida tendrá su resonancia el viernes 15 de noviembre, a las 21, en la sala cultura de El Retablo (Moreno 2441). En la ocasión, los músicos Silvina Bosch y Enzo Valls interpretarán canciones, que cubren distintas facetas de la labor de Leda como artista e investigadora. Además del canto con caja (vidalas, tonadas y bagualas) el recital incluirá canciones del dúo que Leda formó junto a María Elena Walsh y otras del álbum “Solamente” (1964, reeditado en 1971). Como aspecto significativo, la apertura y el cierre del encuentro contemplarán la participación del público a través del canto colectivo.

Para conocer detalles de este homenaje, El Litoral dialogó con Valls, quien evocó las circunstancias que lo llevaron a sumarse. “Con Silvina estábamos preparando un espectáculo teatral breve que iba a ser para un ciclo que se hacía en Rosario. Finalmente no fuimos seleccionados. La cosa quedó picando y nos tomamos un tiempo para pensar qué hacer. En un momento pensamos en hacer en esa misma obra con el agregado de canciones. Y entre las que a mí me gustaban había un par de Leda Valladares, conocidas como canciones del ‘64. Son obras que no tienen absolutamente nada que ver con el canto con caja, son muy urbanas, más relacionadas con el blues y el jazz que con el folclore. Eso empalmó justo con la convocatoria nacional del Espacio Leda Valladares por los 100 años de su nacimiento. Como una de las personas que maneja ese espacio (Miriam García quien es prácticamente la heredera cultural de Leda), es una muy querida amiga de quien aprendí a cantar coplas con caja cuando ambos vivíamos en Europa, cuando le hablé de lo que estábamos haciendo, nos incluyó en la convocatoria”, reveló.

Varias aristas

La propuesta que desplegarán Silvina y Enzo el próximo viernes pivoteará sobre dos ejes. El primero, afín al sentido de la convocatoria, será el canto colectivo. Esa instancia va a tener un aspecto pedagógico: los músicos sumarán al público para que pueda sumarse con su voz. El segundo, se basará en mostrar algunas aristas casi desconocidos de Leda Valladares, al menos fuera del círculo de los músicos, como el de sus canciones más viscerales y bluseras.

“Reflejaremos varias facetas del trabajo de Leda. La investigación, que es el canto colectivo con caja. Ahí vamos a hacer cantar al público también, para que no sea sólo un espectáculo, sino un espacio para compartir el canto. El dúo que tuvieron con María Elena Walsh. Y las canciones del ‘64, que son muy desgarradoras y melancólicas, con melodías esenciales pero preciosas. Va a ser un espectáculo simple, pero muy articulado”, apuntó Enzo.

Música y acción

Difundir el legado de Leda Valladares, fallecida en 2012 pero retirada desde mucho antes de la vida pública por una enfermedad, es para Valls una acción necesaria. “Considero que es un ejemplo de lo que debería ser, en general, un músico honesto y creativo. Es decir, una persona que, tomando la música como una pasión, como una forma de ser, considera necesario difundirla. Y siente que la mejor manera de hacerlo es a través de la acción, no necesariamente de la grabación, sino de tomar una caja y ponerse a cantar. O simplemente cantar, como desgraciadamente cada vez se hace menos. Cada vez depositamos más la música en alguien que está arriba del escenario y al cual tenemos que admirar. Y hacemos muy poco nosotros mismos. Leda proponía y sigue proponiendo a través de gente muy importante que sigue sus pasos, el canto colectivo”, remarcó.

Entrada libre y gratuita

El espectáculo del día 15 está pensado para el público en general. La entrada será libre y gratuita, pero dado que el espacio es acotado (unos 50 lugares), los artistas solicitaron al público que se acerque a la sala, media hora antes para retirar las entradas, con un máximo de dos por persona. “Nos gustaría que esté la sala llena, para que cuando cantemos todos sea una cosa realmente colectiva e interesante”, destacó Enzo Valls.