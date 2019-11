https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 10.11.2019

17:28

Por falta de controles

Advierten sobre peligro de un nuevo apagón que afectaría a Santa Fe y Entre Ríos

El ex titular de Salto Grande y de Enersa, Juan Carlos Chagas, dijo que se deben realizar tareas de apuntalamiento en una antigua torre de alta tensión emplazada al borde del río Paraná para que no se derrumbe.

Foto: Flavio Raina



Foto: Flavio Raina

Por falta de controles Advierten sobre peligro de un nuevo apagón que afectaría a Santa Fe y Entre Ríos El ex titular de Salto Grande y de Enersa, Juan Carlos Chagas, dijo que se deben realizar tareas de apuntalamiento en una antigua torre de alta tensión emplazada al borde del río Paraná para que no se derrumbe. El ex titular de Salto Grande y de Enersa, Juan Carlos Chagas, dijo que se deben realizar tareas de apuntalamiento en una antigua torre de alta tensión emplazada al borde del río Paraná para que no se derrumbe.